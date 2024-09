Un soltero de ‘First Dates’ estalla contra su cita tras recibir un consejo para dejar de fumar

Cada vez son más los participantes que apuestan por vivir la experiencia de First Dates de primera mano. El popular show televisivo, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de Cuatro durante los últimos ocho años, de eso no cabe duda. Un encuentro televisivo donde los espectadores tienen la oportunidad de ver como dos solteros que no se conocen de nada, en el 98% de los casos, tienen una cita tras haber realizado un test de compatibilidad. Una experiencia que Lourdes, una soltera de 69 años, ha querido vivir de primera mano. Pues, tal y como la participante explicó, lleva 20 años sin pareja.

Desde que se separó de su ex marido, no ha podido encontrar a la persona correcta. Por ello, se ha apuntado a la experiencia del programa para poder encontrar a un hombre que le haga compañía. Fue entonces cuando el equipo de First Dates le presentó a Jesús, un comercial jubilado de 72 años. Sin embargo, y lamentablemente, cuando la soltera vio entrar a su cita por la puerta, no pudo evitar hacerle un gesto al barman. Una señal de disgusto con la que dejaba claro que el participante no era nada el tipo de hombre que buscaba. Eso sí, a pesar de todo y con mucha educación, la cocinera se levantó para saludarlo.

Ambos participantes comenzaron a hablar con el objetivo de conocerse mejor, pero la soltera no podía quitarle los ojos a la mancha que tenía Jesús en su pantalón. «Cuando le he visto no me ha gustado ya. No venía ni acorde vestido, los pantalones no están muy limpios», comentó ella en uno de los totales.

Pero, Lourdes no fue la única en mostrarse descontenta con la elección de su cita. Jesús tampoco esta feliz con ella. «De cara es muy mona… pero pesará 120 kilos fácilmente», comentó sin ningún tipo de filtros. Lejos de quedar ahí, las diferencias entre los solteros no paraban de crecer.

La participante le preguntó si fumaba o bebía. Ante ello, Jesús le explicó que lo hacía con menos frecuencia que antes. Pero, estas palabras fueron suficientes para Lourdes. «Busco un hombre que no beba y que no fume», le dijo. Luego, la mujer le contó que había pasado por el quirófano en 25 ocasiones por problemas de salud. Pero, el soltero no la creyó del todo. «Para mí que se ha pasado un pelín», señaló en privado.

Jesús a su cita de First Dates: «¿Ahora eres médica también?»

La velada iba transcurriendo, pero no de la mejor manera. La soltera se escandalizó al escuchar que su cita afirmaba que hacer deporte es perjudicial para la salud. Además, con ello sacó la conclusión de que tampoco era partidario de bailar.

Jesús le dijo que era un gran bailarín, pero la soltera no terminaba de creerle. «No tenemos nada que ver el uno con el otro. No hay nada que me haya gustado», confesó la mujer al equipo. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro. Eso sí, este último encuentro no estuvo exento de conflicto.

«No quieres un hombre fumador, no quieres un hombre que no haga deporte, pero de conversación muy bien. Eres muy guapa, pero no me veo», explicó el soltero. Lourdes, por su parte, estuvo de acuerdo. «Yo tampoco, no nos vemos juntos. Lo que tienes que hacer es cuidarte y no fumar», le comentó ella. Pero, su consejo no fue bien recibido por Jesús. «¿Ahora eres médica también?», le dijo con mal humor.