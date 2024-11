First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, noche tras noche, en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega pero, además, cada vez son más los solteros que se acercan al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. Uno de los protagonistas más recientes fue Agapito. Este hostelero jubilado de 68 años, al que le encanta su nombre, reconoció tener una amplia experiencia profesional en su sector: «Con 14 años empecé trabajando en el hotel Regina. Con 16 años, empecé a trabajar en el hotel Palace y he estado cuatro años en el Congreso de los Diputados». Por si fuera poco, añadió algo más: «Yo he escuchado cosas fuertes, pero no las puedo contar».

El soltero confesó haber estado casado durante 42 años y, tras esa etapa de su vida, no ha vuelto a tener ninguna relación sentimental. Así pues, tiene claro que su objetivo es encontrar a alguien con quien pasar el resto de sus días, pero también que sea una mujer «alta, guapa, esbelta, buen cuerpo…» Su cita para esa noche fue Vicky, una costurera jubilada de 60 años que se considera, entre otras cuestiones, una mujer «luchadora». Y todo porque ha sacado adelante a su familia, y lo ha hecho con «mucho orgullo». Además, reconoce que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida: «Estoy feliz por todo lo que he hecho», reconoció ante las cámaras de First Dates. Agapito, nada más ver a su cita, se quedó completamente sin palabras: «¡Jolín, vaya hembra que me han traído!», exclamó. Los dos no tardaron en pasar a la mesa que tenían reservada para la velada.

El soltero no tardó en hablar de su pasado como trabajador en la hostelería, pero no logró que esa historia consiguiese captar la atención de su cita: «Soy una persona que, de política, ni me hables», aseguró Vicky, mientras hacía saber al equipo del programa que no estaba del todo conforme con el hecho de que le hubieran citado con alguien mayor que ella.

En plena velada, el soltero se mostró realmente directo con la costurera en cuanto ella le preguntó por lo que buscaba: «Pues una persona así como tú. Simpática, agradable, guapa… Para salir a bailar, tomar una cerveza… No estar solo. Justo hace ahora cuatro años que me divorcié», aseguró Agapito.

«Me he quedado un poco sorprendida en el sentido de su separación», reconoció la comensal al equipo de First Dates. No tardó en llegar a una conclusión muy clara, y es que está convencida de que Agapito ha sido infiel a su ex mujer. A pesar de todo, el comensal reconoció que jamás engañó a su esposa. Pero Vicky fue más allá: «Yo, para mí, que ha habido algo… porque no es normal».

Y algo de razón no le faltaba puesto que, a pesar de que el soltero aseguró que no había encontrado a nadie interesante, ante las cámaras del programa reconoció otra cosa: «Estoy con una inglesa a medias… Estamos a medias porque estamos enfadados». Por si fuera poco, Agapito fue más allá: «Ella me ha dicho que la relación está muy tirante. He venido un poco aquí para darle a ella en los morros porque lo que me ha hecho está muy mal».

La soltera, por su parte, seguía dejando claro que se sentía tremendamente insegura con el relato de su cita: «Me imagino que algo oculta». Lejos de sincerarse de una vez por todas, Agapito no dudó un solo segundo en seguir engañando a la costurera: «Ese es el problema mío, que soy muy sincero y hablo todo», espetó.

A pesar de todo, al final de la cita en First Dates, el soltero acabó siendo honesto con Vicky: «He estado en una relación con una chica inglesa para que no pensaras mal de mí. Era una relación de amistad». Al querer saber por qué acabó la relación con la inglesa, el comensal reconoció que fue por otra amiga que también se quedó en su casa. Como era de esperar, ella no quiso tener una segunda cita con Agapito puesto que no se ajustaba en absoluto a lo que estaba buscando.