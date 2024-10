No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, First Dates continúa siendo uno de los programas con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de tratar de conocer a su media naranja. En la nueva entrega del pasado lunes 28 de octubre, los espectadores conocieron a Santos, un aragonés de 75 años que, entre otras cuestiones, reconoció que había estado casado nada más y nada menos que medio siglo. De esta forma, el comensal aseguró que su objetivo era conocer a una «mujer campechana» pero que no llevase ni los peinados ni la vestimenta clásica de su edad: «Quiero una mujer como yo, ni más grande ni más pequeña. Pero, sobre todo, que le guste la marcha».

A pesar de todo, sus esperanzas parecieron esfumarse en cuanto conoció a Ana, su cita para esa noche. Se trataba de una soltera de 74 años que reconocía ser una mujer muy bailarina, a pesar de que llevase aproximadamente 15 años sin hacerlo. Nada más entrar al restaurante de First Dates, la andaluza reconoció que estaba «muy nerviosa». La primera impresión de los dos comensales no fue la esperada, ni mucho menos. Santos no tardó en sincerarse con las cámaras del programa: «Desilusión. Siempre he tenido parejas más jóvenes y me gustan más jóvenes, claro». Después de intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. La cena comenzó con un inconveniente, y es que la andaluza estaba acostumbrada a hablar de usted. Algo por lo que el soltero no tardó un solo segundo en pararle los pies: «Ana, por favor, de tú».

Poco después, los dos decidieron hablar de sus vidas. No tardaron en descubrir que ambos tenían tres hijos, que tenían casi la misma edad y habían vivido matrimonios verdaderamente similares. A pesar de todo, había algo que les diferenciaba notablemente: tenían personalidades completamente diferentes.

Mientras Santos se definía como un hombre muy moderno, que le apasionaba tanto la bachata como el rock and roll, la soltera tenía unos gustos absolutamente opuestos: «A mí me gusta un pasodoble, lo antiguo, cosas agarradas». Por si fuera poco, tampoco estaban de acuerdo en cuanto a las cuestiones que tenían estrecha vinculación con el amor y con las relaciones sexuales.

El aragonés no tardó en reconocer que, durante su juventud, disfrutó muchísimo del sexo. Algo que no gustó en absoluto a la andaluza: «El que nace golfo, muere golfo», espetó. Lejos de que todo quedase ahí, Santos comentó a su cita que no tenía ningún reparo a acudir a tiendas eróticas en busca de juguetes sexuales: «No tengo ningún tabú con el sexo».

Y añadió, dejando completamente impactada a Ana: «Yo lo que nunca he hecho en referente al sexo es cambiar la mujer con nadie. Pero hacer un trío sí. Yo con mi mujer he hecho de todo en la cama y ella conmigo». La comensal se sinceró al respecto: «Yo ya no me acuerdo», lo que provocó que el soltero fuese más allá: «Yo claro que me acuerdo y lo practico. Mientras hay lengua, hay hombre».

Una confesión que acabó por escandalizar a la comensal: «Mucha lengua y poco hace». En cuanto a Santos, se sintió decepcionado con la timidez de su cita: «Es una señora monja». Poco después, Laura Boado se acercó hasta su mesa para proponer un plan a los dos solteros: «Hay una terraza muy bonita. Podemos ir allí, poner música y seguir hablando».

Una propuesta que Santos no dudó en rechazar de forma tajante, algo que sorprendió a la soltera. A pesar de todo, ésta no tardó en llegar a una conclusión: «No le habré gustado». El comensal, por su parte, fue más allá: «A mí me ven con esa mujer bailando y me dicen: ‘Santos, ¿a dónde has llegado?’». En la decisión final, ninguno de los dos se mostró decidido a tener una segunda cita tras su encuentro en First Dates, alegando que personalidades verdaderamente opuestas.