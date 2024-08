El soltero de ‘First Dates’ confiesa su truco sexual que no falla: «Machaco una pastilla azul»

Las emociones continúan en First Dates, también en verano. El popular show de citas a ciegas de Cuatro ha recibido, recientemente, a participantes como Pilar. La soltera, de 63 años, llegó con los nervios a flor de piel al local del amor. Eso sí, a pesar de todo, tenía muchas ganas de encontrar a un hombre con el que conectar.

«Soy muy enamoradiza y cuando me enamoro lo doy todo, no soy nada cerebral», dijo en su presentación. Minutos después llegó Ricardo, el hombre que se convertiría en su cita y cuya presentación en el formato no dejó indiferente a nadie.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

El soltero, de 64 años, comentó que tiene una vida sexual muy productiva gracias a un pequeño truco. «Machaco una pastilla azul y se pone como una piedra, hago un festival que flipas», dijo. Pero, el desparpajo del participante estuvo presente solamente durante sus intervenciones en privado con el equipo de Cuatro.

Frente a Pilar, el soltero se mostró más reservado. Una actitud que no cambió cuando ella lo recibió al ritmo de Eres tú, canción de Mocedades. Pues, esta actuación no ayudó a que el soltero viese a Pilar con buenos ojos. «Mientras me cantaba, la mente me atacaba y pensaba ‘no la veo buenorra y me hubiera gustado verla buenorra’», confesó.

A pesar de este peculiar primer encuentro, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, ambos participantes hablaron de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición. Pero, Ricardo seguía pensando lo mismo.

Ricardo le cuenta a Pilar, su cita en First Dates, el momento más difícil de su vida

«No la he visto atractiva, es muy maja, pero no he visto el atractivo que necesito», reiteró. Sin embargo, y aunque el comensal tenía claro que su cita no era la mujer que andaba buscando, no pudo evitar entrar en confianza con ella.

Así, Ricardo se sinceró con Pilar y le habló de uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su mujer. «Tenía ganas de morirme, pero mis hijos me dieron la fuerza suficiente porque me necesitaban», expresó.

La velada fue transcurriendo y ambos participantes descubrieron su pasión compartida por el baile. Un intercambio de palabras que a la soltera también le ayudó para saber que su cita no era el hombre que andaba buscando. «El hombre está bien, pero a mí no me ha entrado», confesó en uno de los totales.

Por lo tanto, en la decisión final de First Dates, no hubo sorpresas. Ricardo rechazó tener una segunda cita con Pilar debido a que no había sentido ningún tipo de atracción por ella. La soltera, por su parte, estuvo de acuerdo, y también rechazó tener algo más con él.