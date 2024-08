Arranca el mes de agosto de forma oficial en First Dates. El popular show de Cuatro presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción ideal de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de ser testigos de citas como la de María y Álvaro.

La soltera se presentó en el formato señalando que, antes, era una persona muy tóxica. Aunque ahora no considera que lo sea, es cierto que serlo le ha librado de muchos engaños. «Le miraba el Google fotos a mi ex novio y vi las tetas de una amiga mía», comentó. Esta situación provocó la ruptura de un romance de seis años con su ex pareja.

Desde entonces, María se ha dado a la vida loca. Pero, quiere cambiar el rumbo de su vida. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó al chico que sería su cita, Álvaro. El joven considera que ha aprendido de los errores que ha cometido en su vida. De hecho, cree fielmente en el karma.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante peculiar. Pues, María no pudo evitar su cara de asombro al verle. ¿El motivo? Tenía la certeza de que lo había visto anteriormente por Sevilla, y no se equivocó. «¿Eres de Sevilla? Creo que suenas de algo», le dijo la soltera. Tras la confirmación del participante, la comensal lo tuvo claro.

«Te he visto de lejos y digo: ‘No puede ser, me suena la cara’, y ahora que me has dicho que eres de Sevilla, digo ya está», comentó. «No me lo puedo creer. Venga ya está, ya me puedo ir», entonó Álvaro. «Este chaval lo conozco de una discoteca, que empezó a ligar con una amiga mía y le mandaba vídeos, de los que nos ‘jartábamos’ de él», explicó ella.

El chico, por su parte, no tenía ni idea de quién era ella. Por lo tanto, y mientras Álvaro se mostraba encantado con su cita, ella no podía opinar lo mismo. A María no le terminaba de gustar su cita, ni su pelo. Pues, aunque no paró de reírse con él durante toda la velada, hubieron muchos aspectos que no terminaban de gustarle.

La decisión final de María y Álvaro en First Dates

Uno de ellos fue el pasado amoroso del soltero. Pues, según él mismo le contó, mantuvo una relación de seis años con una chica. Ambos eran demasiado jóvenes, por lo que él terminó siendo infiel. Un dato que hacía sonar las alarmas en María, quien ya tenía experiencia en algo parecido.

Ambos participantes han disfrutado mucho de la velada, más de lo que querían admitir. Pero, en la decisión final de First Dates, aunque Álvaro no tuvo reparos en decirle que sí le gustaría seguir conociéndola, ella no pudo. María le explicó que le gustaría volver a verlo, pero en una cita de amigos. Un rechazo a un futuro amoroso que provocó que ambos se fuesen a casa de la misma manera que llegaron: solos.