Un soltero de ‘First Dates’, decepcionado con su cita: «Creo que es muy infantil»

Se ha acabado el mes de julio, pero no con ello las calurosas temperaturas propias del verano. Por ello, y con el objetivo de llevar esta temporada de la mejor manera posible, Cuatro ha vuelto a emitir un nuevo programa de First Dates, el popular show de citas a ciegas.

El programa se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las opciones más acertadas de los solteros a la hora de encontrar el amor. Pues, el equipo del formato realiza un exhaustivo análisis de compatibilidad para ofrecerle a sus participantes la mejor experiencia posible. Por ello, no es de extrañar que participantes como Rodrigo, que no para de viajar, haya querido vivir la experiencia.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Según explicó en su presentación, el argentino de 24 años cuenta con numerosas propiedades por todo el mundo. Por ello, no para de viajar. Una situación que le ha pasado factura a la hora de tener una relación estable. «Encontrar a un persona con el mismo rumbo, conectar entre culturas, es muy difícil», comentó. «Me gusta la vida que tengo, pero siento que me falta algo», admitió.

Minutos después llegó la mujer que se convertiría en su cita, Andrea. La murciana de 21 años se presentó en el formato como una persona muy alegre. «Me dicen que parezco infantil, pero es todo lo contrario, soy muy alegre, pero también madura», comentó en su presentación. Por ello, no pudo evitar emocionarse al conocer a Rodrigo, que le pareció muy atractivo.

«¡Qué guapo, qué guapo! ¡Muy guapo!», exclamó con emoción. Lejos de quedar ahí, Andrea se emocionaba aún más al saber que su cita era de Argentina. «Tiene dos ojos azules como el océano, que te pierdes en ellos», comentó en uno de los totales. Por su parte, el soltero también tuvo una buena primera impresión de ella, pero poco le duró.

La pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, el argentino descubrió que su cita no había viajado mucho. Un dato que comenzó a desencantarle. Por otro lado, y respecto a su pasado amoroso, el joven le contó que había tenido pocas relaciones, las cuales habían sido cortas, por su estilo de vida viajero.

«La persona que quiera estar conmigo le tiene que gustar la aventura», le dijo. Además, le confesó que le costaba mucho asentarse en un lugar. Una situación que también se oponía a su deseo de tener un romance serio. «Es un chico muy activo a nivel de trabajo y aficiones. Y persigue sus sueños. Es muy interesante», opinó Andrea.

Rodrigo en First Dates: «Le falta bastante calle para la que yo tengo»

La soltera, por su parte, le explicó que nunca había tenido novio. Eso sí, como experiencia le habló de sus «rollos de dos meses». Un conjunto de datos que a Rodrigo no le gustaban nada. «Creo que es muy infantil para lo que yo estoy buscando y le falta bastante calle para la que yo tengo. Es genial a su manera, pero diferente a mí», comentó el argentino.

Pero, si Rodrigo ya pensaba que Andrea no era la mujer que andaba buscando, su pensamiento quedó asentado cuando la joven le dijo que le encantaba escuchar la banda sonora de las películas Disney. «No me gusta criticar a nadie, pero creo que es muy inmadura para mí», comentó en uno de los totales de First Dates.

Por ello, y tras una cita repleta de diferencias, ambos lo tuvieron claro. Aunque Andrea manifestó su emoción de seguir conociendo a Rodrigo, el joven no pudo opinar lo mismo. Con educación, el soltero le hizo saber que prefería rechazar una segunda cita debido a que eran polos apuestos.