Una soltera de ‘First Dates’ se queda sin palabras al conocer a su cita: «Me pone muchísimo»

Se acerca el final del verano y, con ello, la vuelta a la programación de numerosos programas estrella de la parrilla televisiva española. Sin embargo, un formato que ha estado al pie del cañón durante esta calurosas jornadas ha sido First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de Mediaset España, y las cifras de audiencia lo reflejan cada noche. Pues, cada vez son más los espectadores que eligen Cuatro para poder conocer a los nuevos solteros que andan en busca del amor. Un encuentro televisivo donde, recientemente, Fani se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. La soltera, de 38 años, es una mujer muy empoderada que ha acudido al show televisivo en busca de su hombre ideal.

Fue madre a los 18 años, pero ha sabido hacer frente a los contratiempos que le ha impuesto la vida. Trabaja como directora de clínica, pero que ahora se ha tomado un respiro para aprovechar las ofertas de modelo de imagen que le están surgiendo. Asimismo, ha confesado que no le va nada mal en el sector masculino. Pero, al ser una mujer muy selectiva, de diez hombres que se le acercan suele fijarse solo en uno. Por ello, ahora ha acudido al programa con el objetivo de encontrar a su «mulatito». «Ahora mismo tiene que ser mulato», le dijo a Carlos Sobera, el presentador del formato.

El motivo por el que Fani quería que su cita en First Dates fuese así era debido a lo vivido con sus anteriores parejas. «Me volví loca, desde entonces he decidido que me quedo con los multatitos», le comentó al comunicador vasco. Fue entonces cuando, minutos después, Sobera le presentó a Carlos, su cita. El soltero, de 36 años, es un hombre salsero, de dos metros de altura, que ha llegado con el peine en la cabeza y un instrumento musical típico de su tierra, Colombia.

El presentador del formato no ha podido evitar quedarse asombrado con la altura del soltero. Pero, Fani solamente tenía ojos para el peine que el comensal tenía incrustado en su pelo. A pesar de ello, la primera toma de contacto fue bastante acertada. De hecho, los solteros no tardaron mucho en ponerse a bailar. Un gesto con el que Fani sintió que había encontrado a su negrito «salsero, sabroso y con tumbao».

Fani en First Dates: «Soy una leona. Me pone muchísimo el acento de los latinos»

Una situación muy peculiar que provocó que Carlos Sobera le comentase algo. «¿No querías flow? Pues toma taza y media», le dijo con humor. De esta manera, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde los dos descubrieron que eran padres: ella de dos hijos y él de cuatro.

Fani confesó que, a priori, Carlos no le gustó nada. Pero, el soltero tuvo otra percepción. «Las miradas se compenetraron y ella se contagió de esa vibra», dijo él. Eso sí, la opinión de la comensal cambió durante el transcurso de la velada, concretamente, cuando comenzaron a hablar de sexo.

«Soy una leona. Me pone muchísimo el acento de los latinos», aseguró Fani. De hecho, ella estaba entrando en calor y no sabía si era por el vino o por el acento de su cita. Un fuego que terminó desbordándose en el reservado de First Dates, donde se dejaron llevar por la pasión.

Al concluir la cita, ambos lo tuvieron claro. El aspecto sexual provocó que ambos sintiesen ganas de conocerse más en una nueva velada. Por ello, no dudaron en darse un mutuo «sí» en la decisión final de First Dates. «Cuando hemos estado en la cita y hemos empezado hablar, ha subido la temperatura, el ‘flow’ y la sabrosura, me ha encantado», sentenció Fani.