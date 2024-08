Una soltera de ‘First Dates’ impacta al equipo: «Busco un hombre físicamente no destrozado»

Encontrar el amor o, al menos a la persona indicada, no es fácil. Por ello, desde hace más de ocho años, el equipo de First Dates ha hecho todo lo posible por ayudar a sus participantes a encontrar a su media naranja. De esta manera, la organización realiza una cita a ciegas entre dos personas que no se han visto nunca, pero que un test de compatibilidad los ha unido como el posible resultado de la pareja perfecta. Una aventura única que, recientemente, contó con Ana Isabel, una sevillana de 38 años, como una de sus protagonistas. Una soltera que, según contó en su presentación, sentía que la gente, en pleno 2024, vivía la vida con prisa y rapidez. Todo ello sin vivir verdaderamente la vida.

Ana Isabel explicó a la organización que, aunque ese era su nombre real, prefería que la llamasen Natasha. Pues, al parecer, ese es el nombre de un videojuego y era así como la conocían todos. Asimismo, confesó que es una persona a la que le gusta ver anime, patinar y cuidar a su hijo de tres años. «Busco un hombre físicamente no destrozado. No es necesario el típico hombre de gimnasio, pero que tampoco que sea una persona que esté descuidada», dijo. Eso sí, fue honesta con respecto a uno de sus defectos: la comida. «No como de nada», confesó. Fue entonces cuando, minutos después, el equipo de Cuatro le presentó al hombre que se convertiría en su cita: Dani.

El soltero sevillano, de 46 años, se presentó en el programa como «un hippie setentero o ochentero, pero con ducha». La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. Pues, el comensal no pudo ocultar su emoción al conocer a Natasha. «Me gustan las personas peculiares, con identidad propia. El primer impacto ha sido ‘qué guay, me gusta’», confesaba él.

Los participantes comenzaron con las presentaciones y a hablar de sus respectivos gustos y aficiones. Tras ello, se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de tener más intimidad. Fue así como el joven se interesó por el nombre de su cita. «Tu nombre mola. Es curioso», le dijo. La soltera no dudó en explicarle. Pero, lejos de quedar ahí, ambos descubrieron que tenían también en común su faceta como padres.

Natasha en First Dates: «Me ha parecido más introvertido»

Mientras ella le contó que tenía un hijo de tres años, él le explicó que tenía dos hijos, uno de 14 y otro de 16 años. Eso sí, ella le aclaró que no estaba criando sola a su hijo. «Vivimos juntos, hemos acabado bien», le dijo respecto al padre de su pequeño. «Eso dice mucho de su persona. Es respetuosa», señalaba el sevillano.

La velada iba transcurriendo y la soltera no pudo negar que le habían presentado a un hombre muy singular. «Es bastante educado, respetuoso, trabajador, se busca la vida. Eso si me agrada de él», afirmó. Sin embargo, y pese a que todo parecía indicar que la cita terminaría en buenos términos, ambos estaban teniendo opiniones muy diferentes.

Dani confesó que se lo había pasado muy bien con ella, incluso admitió que había sentido la conocida química. Por el contrario, ella confesó que no había logrado conectar con su cita. «Me ha parecido más introvertido», aseveraba. Por ello, en la decisión final de First Dates, él sí quiso tener una segunda cita ella. Pero, la soltera no opinó lo mismo porque consideraba que no tenían futuro juntos. «Es una chica inteligente, sabe lo que hace», sentenció el soltero.