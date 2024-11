First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante un equipo verdaderamente excepcional que hace todo lo que está en su mano para hacer disfrutar a los espectadores. A su vez, cada vez son más las personas que no pierden la oportunidad de acercarse hasta el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. En la entrega del pasado miércoles 27 de noviembre, los espectadores del programa presentado por Carlos Sobera y Laura Boado pudieron conocer a Celia, una soltera vasca de 56 años con raíces africanas que dejó sin palabras a todo el equipo por su impresionante look. «Trabajo en vestuario en rodajes de cine y series, me encanta», reconoció la soltera.

A su vez, logró sorprender a Laura Boado al confesar su edad. «Mentira, ¡estás divina! ¿Cuál es tu truco?», preguntó la presentadora de First Dates. La comensal no tardó en responder: «Creo que los genes africanos están ayudando bastante». Su objetivo no era otro que encontrar un compañero de vida para poder disfrutar de «algo bonito». Su cita para esa noche era Ale, un profesor de yoga italiano que, actualmente, reside en las Islas Canarias. La primera impresión de ambos, a priori, no fue mala ni mucho menos. Él hizo la siguiente confesión al equipo de First Dates: «Se la ve una mujer bastante mujer, no chica», mientras que la soltera fue más allá: «Es un tío atractivo, pero le he visto bajito», espetó. Poco después, Laura Boado les acompañó a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Fue entonces cuando el italiano no tardó en hacer una inesperada confesión a su cita.

¿De qué forma? Haciéndole saber que no estaba para nada nervioso puesto que no había acudido al programa en busca del amor: «Yo nunca busco, yo dejo que me sorprenda». La soltera se mostró sorprendida, como no podía ser de otra forma: «Pero has venido a un sitio que tratan ese tema, será que también quieres…». Ale quiso continuar con su explicación: «No voy buscando nada porque si buscas nunca encuentras».

Tirando de ironía, Celia no pudo evitar lanzar la siguiente pregunta: «¿Qué haces aquí entonces?». El italiano respondió: «No estoy buscando nada, solo quiero pasar un buen momento y conocer gente». Una confesión que, desde luego, no gustó en absoluto a la comensal: «Es un poco bajón que me hable así». Y añadió: «Yo sí que quiero una persona comprometida y que tenga las mismas ganas que yo para iniciar algo».

La cita siguió su curso y Celia no podía evitar sentirse verdaderamente incómoda con su cita. Sobre todo porque, a pesar de esa confesión inicial, ella intentó conocer un poco más de él pero no se lo estaba poniendo nada fácil. «Creo que él no se quiere dejar ver y que no ha venido a lo mismo que yo», reflexionó la comensal ante las cámaras de First Dates.

Mientras ella intentaba preguntarle cosas sobre su día a día, el italiano se negaba en rotundo a hablar de cuestiones personales y siempre acababa respondiendo cosas sin ningún tipo de sentido. Algo que sacó de quicio a la vasca: «¿Cómo te conozco si no me cuentas nada de ti? Habla mucho y dice poco».

Las diferencias eran cada vez más evidentes por lo que, cuando llegó la decisión final, Ale aseguró que no le importaría tener una amistad con Celia sin pensar, a priori, en algo sentimental: «Primero hay que ser amigos». La comensal, por su parte, se negaba en rotundo a tener ningún tipo de relación con el italiano. ¡El amor no triunfó!