First Dates, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a la audiencia. A su vez, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión para tratar de conocer a su media naranja. En la entrega del pasado martes 26 de noviembre, los espectadores pudieron conocer a Shula, una escritora que nació en Israel. Entre otras tantas cuestiones, la comensal no dudó un solo segundo en reconocer al equipo de First Dates que, aunque lo ha intentado, no había llegado a tener mucha suerte en el amor puesto que ha estado casada hasta en siete ocasiones. ¡Nada más y nada menos!

Su cita para esa noche era Antonio, un empresario que está «apetecible, ‘follable’ y es un chollo de hombre» según sus hijas. Nada más cruzarse en el restaurante del programa que se emite en Cuatro, los dos tuvieron una muy buena impresión del otro. Ante las cámaras del equipo de First Dates, ella fue honesta: «Le faltan 10 centímetros», comenzó diciendo, refiriéndose a la altura. Además, añadió: «No me ha disgustado porque tiene una sonrisa muy agradable». Él, por su parte, también se pronunció sobre su cita: «¡Es un pivonazo, la madre que me parió!», exclamó. Tras intercambiar unas primeras palabras en la barra, Carlos Sobera les invitó a sentarse en la mesa que ambos tenían reservada para poder disfrutar de la velada. No tardaron en darse cuenta de que tenían muchas cosas en común y que, además, existía una gran complicidad entre ellos. Algo que sorprendió muy gratamente tanto a Antonio como a Shula.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores pudieron ser testigos de cómo el empresario dejó completamente sin palabras a su cita con un regalo. ¿En qué consistía? En un espejo portátil para maquillarse. Un detalle que sorprendió, y gratamente, a la comensal. Poco después, tras disfrutar de la cena, ambos pasaron al reservado del restaurante. Fue entonces cuando se animaron a hacer los retos que el programa les iba lanzando.

Un claro ejemplo lo encontramos en el «beso húmedo» que Shula tenía que dar a Antonio, mientras que él tenía que dar a su cita «un beso inolvidable». Lo que nadie esperaba es que la soltera fuera a dar un paso más allá, mostrándose dispuesta a romper cualquier tipo de límite establecido. ¿De qué forma? Pidiendo al soltero que se quitase la camisa.

Fue entonces cuando no dudó en chuparle un pezón. «De verdad que nunca se me va a olvidar», reconoció el empresario. Llegó la decisión final en First Dates y, al ser conscientes de la enorme complicidad que había entre los dos y la gran cantidad de cosas que tenían en común, tanto Antonio como Shula estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita. ¡Triunfó el amor!