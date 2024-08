Una soltera de ‘First Dates’ impone una inesperada condición a su cita: «Se lo tiene que quitar»

Desde que aterrizó en la parrilla televisiva, allá por el 2016, First Dates se ha convertido en uno de los programas favoritos de la audiencia española. La organización del show de citas se encarga de programar una velada entre dos personas desconocidas, las cuales han realizado un previo test de compatibilidad. De esta manera, recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a solteras como Laura, una madrileña, de 35 años, que se presentó en el formato como una gran amante de la escritura, repostería y fotografía. Eso sí, en sus propias palabras, una de sus mayores virtudes es conquistar el ojo masculino. «Voy a la frutería e intentan ligar conmigo», dijo en su presentación. Asimismo, y respecto a su chico ideal, la participante señaló que debería ser un hombre con conversación y, sobre todo, con cerebro.

«Cuando destapas tanta pasión, solo destapas eso. Y eso es un sexo vacío», comentó. Fue entonces cuando, minutos más tarde, la organización de First Dates le presentó al hombre que se convertiría en su cita ideal: Giuseppe. El comensal italiano, de 39 años, vive en Madrid y aseguró ser «un caballero italiano». Eso sí, si hay algo de su físico que le gustaría destacar es su altura. «Soy muy alto. Mido 2,08 metros», dijo. Una altura que no dejó indiferente a Laura cuando lo vio, pues la diferencia de estatura entre ambos fue notoria desde el primer momento. «¡Ostrás, qué mano más grande!», exclamó la mujer con asombro.

Poco a poco, la pareja de solteros fue hablando de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde descubrieron que tenían muchas cosas en común, como su pasión por los viajes, su lugar de residencia y la cocina. «Me encanta cocinar platos exóticos», comentó Laura.

«Podemos mezclar lo tradicional italiano y lo exótico», opinó el soltero. «Tienen mala fama los italianos, pero es mentira», declaraba la madrileña. «Encaja en mi perfil, está muy bien», confesaba el italiano. Asimismo, la velada fue transcurriendo y la complicidad entre los solteros fue en aumento. «Quiero una persona que me valore como persona», le dijo ella. «A mí la belleza me da igual, yo me fijo más en el interior», le respondió él.

Unas palabras muy acertadas por parte del italiano, pues la madrileña no dudó en manifestar lo contenta que estaba de encontrar a un hombre con ese pensamiento. «He venido a buscar a una persona que me vea íntegramente cómo soy yo, y creo que me ha salido bien. No que vea que soy sexy o que soy buena en la cama», declaró.

Laura le pone una condición a su cita de First Dates si quiere seguir conociéndola

Laura y Giuseppe estaban encantados el uno con el otro. Pero, antes de dar pie a algo más entre ellos, la soltera le puso una condición al italiano. «Lo del piercing se lo tiene que quitar, está clarísimo. Eso ya no se lleva, es muy de los noventas. Se lo perdono, pero que se lo quite», dijo.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos se sinceraron. «Es una luz», opinó el italiano sobre su cita. «Tiene una sonrisa muy bonita, es una persona muy íntegra y que te hace sentir como en casa. Me ha gustado mucho», confesó ella. Unas palabras con las que los solteros dejaron claro que estarían encantados de seguir conociéndose en un segundo encuentro.