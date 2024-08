Incómodo momento en su cita de ‘First Dates’: «Me he sentido un poco paleta»

Encontrar el amor no es fácil, a pesar de estar en plena era de las redes sociales. Por ello, el equipo de First Dates está dispuesto ha ayudar en todo lo posible a sus participantes. De esta manera, recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a solteras como Alba. La soltera madrileña, de 21 años, se presentó en el programa como una auténtica fanática del techno, cuyo sueño es escribir su propio libro. Nunca ha tenido una relación seria, por circunstancias de la vida. Pero, tiene muy claro que anda en busca de un chico con responsabilidad afectiva y que sea más alto que ella. Fue entonces cuando, minutos después, el equipo del programa le presentó a su cita, Alejandro.

El soltero madrileño, de 19 años, estudia marketing. Actualmente se encuentra enfocado al 100% en sus estudios, pero también trabaja como DJ. La primera impresión entre ambos fue bastante acertada. «De primeras, me he fijado en su ropa y viste bastante bien. No es una persona dejada», opinaba ella. «Es una chica maja, físicamente está bien y viste muy bien», comentó el joven. Además, el hecho de que ambos fuesen de Madrid ayudaba mucho a la hora de tener una segunda cita pronto. Pero, poco tiempo tardó Alba en vivir un incómoda situación con su cita. Pues, todo sucedió cuando intentó responder a una de las preguntas que el chico le hizo.

Alejandro le explicó a su cita que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Por ello, y siendo respetuoso, se interesó en saber a qué se dedicaba ella. Pero, la joven, completamente nerviosa, no logró explicar bien de qué trataba su grado. «Estudio ciencias ambientales», le dijo. «¿En qué consiste eso?», preguntaba él. Fue entonces cuando la soltera comenzó a ponerse tensa. «Es como si fuese biología…no sé explicarlo. He empezado la carrera este año», se justificaba.

Tras ello, la pareja de solteros comenzó a hablar de sus respectivos gustos y aficiones. Un intercambio de palabras con el que quisieron descubrir si tenían algo en común. De esta manera, la soltera le explicó que le gustaba escribir. Una afición con la que el madrileño se sintió muy identificado. De hecho, le contó que la poesía, especialmente, de Federico García Lorca, le apasionaba. «No me lo esperaba, me ha sorprendido bastante. He dicho ‘qué persona tan culta’. Me he sentido un poco paleta», comentaba ella.

Alejandro en First Dates: «Soy pequeño, pero juguetón»

La cita fue avanzando y la complicidad entre los solteros era más que evidente. Pero, la tensión reinó el ambiente cuando Alba le dijo a Alejandro que le gustaban los hombres altos. «A mí la altura me da igual, soy pequeño, pero juguetón», reconocía él, pues no le había hecho gracia dicha confesión. Pero, donde volvieron a diferenciarse aún más fue en sus respectivos gustos sexuales.

Pues, el soltero no tuvo reparos en confesarle a su cita que una de sus mayores fantasías es hacer un trío con gemelas. «Me he acordado de las camareras, que justo nos habían atendido. Y he dicho no puede ser verdad», comentaba entre risas la madrileña. Al concluir el encuentro, la pareja de solteros estuvo de acuerdo en quedar como amigos. Por lo tanto, se dieron un mutuo «no» a tener una segunda cita juntos.