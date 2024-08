Se asusta por los gustos de su cita en ‘First Dates’: «Quiere que estemos toda la noche dándole al tema»

Arranca la última semana del mes de agosto y en First Dates lo hacen de la mejor forma que saben hacer: con sus participantes. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Por eso, comensales como Karolina no han dudado en vivir la experiencia de primera mano. La soltera es una azafata, de 20 años, que vive en Madrid. A nivel personal, se ha presentado en el formato como una mujer testaruda a la que no le gusta que le lleven la contraria. «Si no piensas como yo, voy a hacer lo que sea para que pienses como yo», afirmó. Le encanta experimentar y vivir la vida al máximo, sacando así su lado más aventurero. Por ello, ha acudido al programa con el objetivo de encontrar a un hombre con el que vivir estas experiencias.

«Nadie me quiere acompañar, o les da miedo o son muy sosos», dijo. Eso sí, respecto a su prototipo de hombre, lo tiene muy claro: tranquilo, caballeroso y con metas. Minutos después llegó Dani, el joven que se convertiría en su cita. El joven madrileño, de 24 años, se presentó en el programa como un chico con las ideas claras y muy sensible. «Pienso las cosas dos veces antes de hacerlas», señaló. La primera impresión entre la pareja de solteros fue un poco dispar. Mientras el participante confesó que Karolina le parecía «una chica muy guapa y con morbo», ella no pudo opinar lo mismo de él. «Le he visto un chico normal. No me llamaría la atención si estuviéramos en la calle», confesó. A pesar de ello, los comensales se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

«Se nota que te cuidas. Tienes las cejas mejor que yo», bromeaba Karolina. Los comensales comenzaron a hablar de sus gustos y aficiones. De esta manera, la joven le dijo que buscaba a alguien que fuese atrevido y que la acompañase a hacer sus actividades de riesgo. Ante ello, Dani aceptó su propuesta, aunque le confesó que solía tener vértigo.

La velada iba transcurriendo a las mil maravillas entre ambos solteros. Pero, Karolina sabía que Dani no era el tipo de hombre que andaba buscando. «Me parece un buen chico que se cuida. Pero no es el prototipo que a mí me suele gustar. Me gustan más macarras», confesó al equipo de Cuatro.

Asimismo, la soltera le contó que, aunque intenta no serlo, es celosa con sus parejas. «A él le he dicho que soy celosa normal, pero soy muy celosa», afirmaba en el confesionario del programa. «Yo lo oculto. Me como mucho la cabeza», reconocía él. «Es peor ocultarlo», señalaba ella.

Los solteros se sinceran en las preguntas picantes de First Dates

Antes de concluir la cita, los solteros se enfrentaron a las preguntas picantes de First Dates. «¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche?», preguntaba Karolina. «Lo máximo han sido tres veces», confesaba él. «Yo un poquito más. La noche es muy larga, en ocho horas te da tiempo a ocho por lo menos», confesó.

Unas palabras con las que Karolina dejaba claro que era una mujer muy activa sexualmente. Eso sí, en lugar de dejar a Dani encantado, lo dejó estupefacto. «Quiere que estemos toda la noche dándole al tema», comentó visiblemente sorprendido el madrileño.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. Mientras el soltero confesó querer seguir conociendo a Karolina en una segunda cita, ella no opinó lo mismo. La joven admitió que no lo veía como un interés romántico, pero sí como un amigo. De hecho, dejó la puerta abierta a saltar en paracaídas juntos.