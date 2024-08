Un soltero de ‘First Dates’, muy decepcionado al conocer a su cita: «Esto será una broma»

El programa de First Dates continúa ofreciendo a su audiencia momentos completamente inesperados. A pesar de llevar más de ocho años en la pequeña pantalla, el show de citas a ciegas ha dejado claro que sus participantes nunca decepcionan, y vaya si es verdad.

Recientemente, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Luisma, un hombre 51 años que manifestó desde el principio cuáles eran sus gustos. «A mí me gustan las mujeres macizas, las mujeres que, por ejemplo, una sevillana cuando se meta en ese traje de flamenca, que tenga su figura y sus curvas bien definida, como decimos nosotros, como una guitarra, ese cuerpo magnifico es el que me gusta a mí», dijo.

Pero, las ilusiones de Luisma por encontrar a la mujer de su vida en First Dates se esfumaron nada más conocer a su cita. «Yo digo, esto será una broma de Carlos Sobera o algo, será una broma del programa, porque no es para nada, no se asemeja ni mucho menos a lo que yo busco», comentó en uno de los totales.

María, una mujer de 52 años, no cumplía ninguno de los requisitos de Luisma. Una situación que incomodó mucho al participante. «Será la tía de la chavala del pueblo o la madre, o una amiga de la madre o… pues no, no era una broma, era mi cita», señaló resignado.

La velada no comenzaba de la mejor manera para el soltero, pero, a pesar de ello, aceptó seguir conociendo a María. Por ello, los comensales se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Sin embargo, y por mucho que lo intentaba, Luisma no llegaba a conectar con María.

Luisma en First Dates: «Está muy quemada para 52 años, muy quemada»

«La veo muy clásica, con un vestidito típico que se pone mi madre para ir a misa, o las típicas mujeres que van muy arregladas para tomarse un café con tortitas… la veo muy clásica», sentenciaba. Pero, si el encuentro ya iba mal para él, fue a peor cuando fue conocedor de la edad de María.

«Yo cuando la he visto pensaba que tenía, que rondaba ya los 60, si no los rondaba que los tenía ya. Está muy quemada para 52 años, muy quemada», manifestó completamente descontento. Una serie de críticas con las que el soltero ya comenzaba a dejar claro cuál sería su respuesta en la decisión final de First Dates.

Eso sí, no fue el único desencantado con su cita. María no dudó en comentarle al equipo de Cuatro que Luisma no era el hombre que buscaba en su vida. «A mí me gustan de mi edad, aparenta menos edad y a mí me gustan los hombres con menos cara de niño», dijo ella. Además, el hecho de que trabajase en la hostelería no le hizo mucha gracia.

«Sé lo que es ese mundo. Sé que hay muchas confianzas entre compañeros. Entre copa y copa, pasan cositas», señaló. Por ello, al concluir el encuentro, ambos coincidieron en su decisión final y se fueron a casa tras un mutuo «no» a tener una segunda cita juntos.