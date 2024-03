First Dates continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar el amor, también en semana santa. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto para Cuatro. Pues, cada vez son más los espectadores que ven las andaduras de los participantes que acuden al local.

De esta manera, el público pudo conocer a Álex, un joven de 25 años que confesó ser una persona un poco caótica. «Mi gran don es el deporte y el pensamiento», dijo en su presentación. Amante del waterpolo y la filosofía, el soltero explicó que en el amor tenía preferencias por el al poliamor. Pues, pone en duda que «existiera una única persona para cada uno».

💘 ‘First Dates’ llega a +3,7M de espectadores únicos en @cuatro (7% y 961.000) y se impone a su competidor en +3 puntos pic.twitter.com/jpmhsjrhpU — Mediaset España (@mediasetcom) March 27, 2024

Fue entonces cuando Melissa, su cita, llegó al restaurante de Cuatro. La soltera madrileña de 22 años se presentó confesando que es una persona muy traviesa. «Me encanta vivir lo que la noche me quiera dar (…) Soy bisexual», señaló en su presentación. La primera impresión entre los participantes no fue nada mal, y así lo hicieron saber.

«Físicamente me ha parecido una persona atractiva, entra dentro de mis cánones», comentó Álex tras conocer a la joven. En la mesa, ambos comenzaron a hablar de todo tipo de temas para descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Pero, lo que jamás pensaron fue que su pasión por la filosofía los uniría.

«Lo último que me esperaba era encontrar a alguien que estudiara filosofía, pero me parece muy guay», comentó Melissa. Además, y como coincidencia, también salió a la luz que ambos vivían en la misma ciudad española: Madrid. Sin embargo, todos estos puntos en común no provocaron que la percepción que la soltera había tenido de su cita cambiase. Pues, físicamente no la conquistó.

Melissa en First Dates: «Físicamente, no es lo que suelo frecuentar»

Por otro lado, en el ámbito amoroso, el soltero fue sincero y le explicó que en estos últimos seis años solo había tenido una relación ágama. «Me parece un concepto super interesante (…) Las etiquetas están sobrevaloradas, vive el momento y disfruta del poliamor. Querer a una persona no es incompatible con desear a otra», comentó la comensal.

Asimismo, Melissa confesaba haber tenido una relación monógama en el pasado. «No volvería a vivir una relación así», señaló. Lejos de dejarlo ahí, la pareja de solteros comenzó a hablar de sus gustos y preferencias sexuales. «Me definiría como una persona que le gusta mucho el sexo, pero por muchos motivos no lo practico tanto como me gustaría», contaba él.

Fue entonces cuando Melissa sorprendió al joven con su confesión. «Los baños de las discotecas son mis mejores amigos», dijo ante la atenta mirada del soltero. Unas palabras cuyo significado no pasó desapercibido para él. Por ello, al concluir la velada, lo tuvieron claro. Los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.