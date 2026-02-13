Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita: «Se llama ritual del guerrero del corazón abierto»

Recientemente, los espectadores de Cuatro han sido testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de los últimos años, casi diez para ser exactos. Y es que, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar el amor en el popular programa de citas a ciegas. De hecho, Mariluz, una terapéutica energética de 34 años, ha sido una de las comensales que ha querido vivir la experiencia de primera mano.

«Nací en Halloween, el día de las brujas. La gente me decía ‘tú eres bruja’ y yo lo rechazaba. Luego poco a poco me di cuenta de que sí», comenzó diciendo en su presentación. A nivel sentimental, siempre se ha dejado llevar por su intuición. Pero, tiene claro que busca un «brujito zalamero». Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Giulio, un soltero de 43 años de origen italiano. Eso sí, no era la primera vez que el participante se adentraba en la aventura de First Dates. La primera toma de contacto entre ambos comensales fue un poco particular.

Mariluz sobre su cita de ‘First Dates’: «Tiene mucha calle, sabe mucho, es perro viejo»

«Tiene buena vibra, pero hay algo que me dice que no es trigo limpio», comentó Mariluz sobre su cita. Pero él no pudo evitar mostrar su disgusto. «No me ha gustado físicamente. Me gustan las chicas con un poco más de cuerpo y su cara, no es que sea fea, pero…», dijo. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor. Pues, así podrían hablar de diversos aspectos con el objetivo de conocerse mejor.

«Nos entendemos perfectamente. Es una persona afín a mí, pero hay algo que me echa para atrás», opinó ella. Y es que los solteros se estaban dando cuenta de que compartían una filosofía muy similar. Una velada muy amena que los llevó a hablar de temas más íntimos. «La eyaculación masculina para mí es asesina del placer. He trabajado y sigo trabajando mi pelvis, mi suelo pélvico, para alargar eso», le reveló el soltero. «Tiene mucha calle, sabe mucho, es perro viejo», opinó la comensal en uno de los totales.

La decisión final de ‘First Dates’

Lejos de concluir aquí, los participantes se trasladaron a una sala donde pudiesen tener más intimidad. Fue ahí donde Mariluz le hizo un ritual a su cita. «Se llama el ritual del guerrero con el corazón abierto. Cómo abrirme al amor sin perderme de mi centro», le explicó. Fue entonces cuando ella le pidió que pensara en cosas de las que se quería liberar. Pero, Giulio no terminaba de comprender la mecánica del ritual, por lo que optó por repetir todo lo que ella le decía.

«Al principio, guay, pero estaba esperando que terminase», confesó en privado. Al terminar la cita, en la decisión final de First Dates, los participantes lo tuvieron claro. Ambos coincidieron en que lo mejor era zanjar el encuentro ahí, sin posibilidad de una segunda cita. Pues, no había sentido la atracción esperada.