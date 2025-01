No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión para intentar encontrar a su media naranja. En la nueva entrega que se emitió el pasado martes 7 de enero pudimos conocer a Alicia, una madrileña de 25 años que llegaba al programa con las ideas muy claras: «Para las pijas soy choni, pero para las chonis soy pija», comentaba, entre risas. Pero lo más sorprendente llegó después, cuando la soltera dejó completamente sin palabras al equipo con una confesión: «Tengo varios novios. Tengo un novio fugado que no sé nada de él, tengo otro novio en la cárcel y tengo alguno más en la calle robando».

Lejos de que todo quede ahí, aprovechó para dar a conocer cuáles son los requisitos que debía cumplir su hombre ideal: «Fiel, que no sea mentiroso y que no hable con más chicas». Su cita para esa noche era Éric, un rapero y ayudante de cocina de 29 años que venía de Barcelona. Entre otras tantas cuestiones, el joven se definía como un «canalla»: «La sensibilidad me gusta demostrarla al tiempo, no de primeras… luego juegan con eso». La primera impresión del catalán fue excepcional: «Me ha parecido una chica interesante, que se cuida». No ocurrió lo mismo con ella, ya que se mostró verdaderamente decepcionada al saber que Éric era su cita: «No me gusta», sentenció. Tras unas primeras palabras, ambos se sentaron en la mesa que tenían reservada para la velada. No tardaron en ponerse al día de su pasado amoroso, al que calificaron como «desastroso».

Ambos tenían en común que todas y cada una de sus relaciones sentimentales habían acabado mal. Pero todo fue mucho más allá cuando Éric confesó que tenía una curiosa «afición», que era tatuarse a sus ex parejas: «Son recuerdos, ya ni me los he tapado». Pero las diferencias entre los solteros se hicieron más evidentes cuando él aseguró que no le importaría tener una relación poliamorosa, mientras ella dejaba claro que eso era algo en lo que no estaba dispuesta a ceder: «Me va cero, me vuelvo loca».

Mientras la madrileña se definía como una romántica, mientras que Éric reconocía ser «un hombre como los de antes, un caballero sin caballo». Además, reconoció que creía en los espíritus, un asunto que a Alicia no le llamaba la atención ni mucho menos. En la recta final de la cita en First Dates, ambos pusieron rumbo al reservado.

Fue ahí cuando se dieron cuenta de que eran dos personas completamente diferentes, sobre todo cuando ella reconoció que le fascinaban los delincuentes. En la decisión final, ella se negó en rotundo a tener una segunda cita con Éric, mientras que el soltero se quedó verdaderamente impactado: «Parece que es lo que le gusta hoy en día a la gente».