Una soltera de ‘First Dates’, contundente con su cita: «Los hombres así me dan asco»

Una noche más, el restaurante de First Dates ha vuelto ha abrir sus puertas con el objetivo de recibir a sus nuevos solteros. El popular programa de Cuatro se encarga de dar la bienvenida a participantes que andan en busca de su media naranja. Una labor que no siempre termina de la forma deseada.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Abraham, un hombre apasionado del karaoke y el billar. A nivel personal, para el participante el sexo es fundamental en su vida, por lo que busca a una mujer activa y que no se niegue a experimentar.

«Para mí el sexo es muy importante porque me hace sentir más hombre. Si tú funcionas, te sientes hombre y que puedes agradar a tu pareja», dijo en su presentación. El policía municipal jubilado le explicó a Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirlo al llegar al local, el por qué de su pasión por los karaokes.

«Toda la vida me ha gustado cantar, pero descubrí los karaokes en Barcelona en 1992, en las olimpiadas. Cuando me fui a Valencia, también los busqué», comentó con emoción. El presentador de Mediaset España le preguntó si había tenido suerte en el amor a lo largo de su vida, una cuestión con la que el soltero fue sincero.

«Algo sí que ligo, pero he venido a First Dates como una experiencia», reconoció. Minutos más tarde llegó Concha, la mujer que se convertiría en su cita. «Me gusta vestirme moderna. Mi hija me llama la atención muchas veces», dijo en su presentación para First Dates.

La soltera no pudo ocultar su entusiasmo al conocer al presentador vasco, pero rápidamente recordó que su cita era otro hombre. «Me he puesto nerviosa al conocerle, le he visto guapísimo, mucho más que en la televisión. Me gusta mucho, es un profesional, un artista», afirmó la valenciana.

Tras ello, el equipo de Cuatro procedió a presentar a los solteros. «Mi primera impresión es que he visto a una señora, y eso no es lo que busco. Lo que quiero es una chica joven. Se me ha cambiado la cara porque no era lo que yo me imaginaba», comentó Abraham.

A primera vista, ambos solteros dejaron claro que no sentían ningún tipo de atracción por el otro. Pero, a pesar de ello, los participantes aceptaron trasladarse hasta la mesa del restaurante para conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde Concha le habló un poco de su pasado sentimental.

La soltera le contó a su cita que se casó con 18 años, estuvo con su marido 48 años y ahora es viuda. Desde el fallecimiento de su esposo no ha vuelto a fijarse en otro hombre, pero considera que ya va siendo hora de comenzar una nueva etapa.

Asimismo, Concha quiso saber si Abraham estaba jubilado y él, al decirle la edad, lo que hizo fue reconocer que había pedido al programa una mujer menor de 60. «Pero, no me han hecho caso», comentó el soltero sin filtros. La participante, por su parte, intentó ser comprensiva y le dijo que era normal. Pues, él no era un veinteañero.

Pero, no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de que Abraham no era el tipo de hombre que quiere en su vida. «Los hombres así me dan asco, no asimilan la edad que tienen», comentó ella al equipo del programa. El soltero se interesó en el lado íntimo de Concha, por lo que le preguntó si echaba de menos la compañía o el sexo.

Abraham y Cocha cenan en @firstdates_tv plácidamente, hasta que un comentario desacertado por parte de Abraham hace de la mesa un campo de batalla en el que la tensión no para de crecer ⚡⚡ PREESTRENO completo en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕▶

https://t.co/yDTVP3A0BD — mitele plus (@miteleplus) June 18, 2024

Concha en First Dates: «Es un sinvergüenza…»

La soltera estaba muy indignada con el tipo de hombre que tenía por cita, por lo que optó por morderse la lengua y no responder. «Es un sinvergüenza, me dice que le parezco vieja y luego me pregunta por el sexo… estoy deseando que termine la cita porque no sé cuánto tiempo voy a aguantar sin decirle cuatro cosas», dijo en uno de los totales.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron muchas sorpresas. Abraham se negó en rotundo a tener una segunda cita con la soltera porque «ella no es la idea que yo traía». Concha, por su parte, no se quedó callada.

«Creo que no se ha portado bien conmigo, no ha madurado bastante, soy consciente de la edad que tengo, pero tú quieres chicas más jóvenes y opino que tienes un problema. Y, por educación, me he callado porque no quería faltarte al respeto, pero tenía que decirte la verdad», sentenció.