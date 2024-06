Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Ara, una estudiante de auxiliar de veterinaria de 18 años.

Originaria de Madrid, la soltera apostó por participar en el show de Cuatro tras haber tenido una mala experiencia amorosa con su ex pareja. De hecho, esta relación fue la que la ayudó a saber qué era lo que le gustaba. «No soy nada de líos ni de cosas de un mes», dijo en su presentación.

Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a Jessica, una tatuadora de 19 años de Madrid. «Me encanta socializar, me encanta ser maja», comentó en su presentación para First Dates. Pero, el primer encuentro entre la pareja de solteras no fue el deseado. Ara se mostró un poco desilusionada con su cita al ver el tipo de vestimenta que llevaba.

«Es guapa pero la estética no se parece nada a la mía. Ella es tirando a choni», comentó a las cámaras del programa. A pesar de todo, Ara le mostró un dibujo hecho a mano que dejó muy impresionada a su cita. Pero, por mucho que lo intentasen, ambas se deban cuenta de que no tenían nada en común.

«Es como muy gore, le va mucho ese rollito y a mi eso no me gusta», señaló Jessica sobre el estilo de Ara. En la mesa del restaurante del amor, la pareja de solteras procedió a hablar de todo tipo de temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como comenzaron a hablar de sus relaciones pasadas.

Ara en First Dates: «¡Madre mía, asaltacunas!»

«No considero que haya tenido parejas, la verdad. Han sido relaciones de menos de un mes», empezó diciendo Jessica. Pero, lo que jamás imaginó Ara fueron las palabras que seguirían a continuación. «El único que he tenido que he tenido así que ha podido ser una relación, yo tenía 13 y él 18, no te digo más», explicó la tatuadora.

Completamente estupefacta, Ara no pudo evitar mostrar su cara de desagrado. «¡Madre mía, asaltacunas!», reaccionó. «Me ha parecido un poco… Bastante ilegal, me ha llamado la atención pero de mala manera, como que eso no es sano», comentó en privado para las cámaras de Cuatro. Al concluir la velada, ambas lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates.

La chispa no surgió en ningún momento entre ellas, una situación a la que hay que sumar que no compartían nada en común. «Ha habido muchas cosas en las que no hemos estado de acuerdo, ciertas cosas que nos han separado. Sinceramente, me parece que tienes un rollo muy chulo. Como pareja romántica no pero me pareces muy chula y, si algún día me apetece ir de fiesta, claramente te voy a llamar», sentenció Ara.