Por mucho que pasen los años, está claro que los participantes de First Dates nunca dejaran de sorprendernos. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a solteras tan peculiares como Sara, una joven de 24 años que busca amor y dinero en su vida. ¿Lo encontrará?

«Me gustan ricos. Que tengan pasta, como tú», le contó al presentador Carlos Sobera. «No me gusta madrugar, no me gusta trabajar. Quiero la vida fácil», aseguró en su presentación. Pero, lo que jamás se imaginó la comensal fue que el programa la vincularía con dos solteros. Por ello, tuvo que vivir dos citas seguidas.

«Hemos hecho una prueba de compatibilidad y hemos encontrado a dos. No a uno. A dos», le explicó Sobera. «Me viene muy bien. Me entusiasma la idea. Doble cita. Doble de posibilidades. Doble riqueza», comentó ella, encantada. De esta manera, la joven conoció a su primera cita, Álvaro, un joven de 21 años. «Me considero un chico atractivo. Guapo, con elegancia. Siempre me gusta transmitir lo mejor posible a los demás», dijo en su presentación.

Artista, modelo y árbitro de fútbol, Álvaro le mostró sus habilidades para el baile y el canto a Carlos Sobera. Una situación que tuvo lugar nada más entrar por el local, por lo que Sara fue testigo de todo. «Me voy, te lo juro por Dios», dijo la comensal. «Me estoy poniendo hostil, eh», advirtió Sara al programa. «Ha entrado como una cabra en un matadero. Me parece lo peor», aseguró con mucho disgusto.

Lejos de quedar ahí, Sara continuó viviendo momentos muy vergonzosos para ella. ¿Qué sucedió? Cuando Álvaro se acercó a la mesa, volvió a ponerse a cantar. «Yo me levanto y me voy. No lo aguanto. Me parece una falta de respeto», le espetó Sara. «¡Te está tomando el pelo!», se apresuró a decir Carlos Sobera para tranquilizarla.

La decisión final de Sara, Álvaro y Alberto

Al concluir la velada, y a pesar del encontronazo inicial, Sara y Álvaro conectaron a la perfección. Pero, antes de dar su veredicto final, la joven tuvo que conocer a Alberto, su otra cita. Para sorpresa de todos, la chica triunfó con ambos solteros, por lo que los tres apostaron por seguir conociéndose fuera del programa.

De hecho, Sara no descartó la idea de tener una relación de tres. «Hacemos buena trieja. Creo que seríamos buenos amigos y pareja amorosa. De trío», dijo a modo de conclusión. Tras ello, los jóvenes se fueron celebrarlo y optaron por ir a tomar algo. Eso sí, Sara les pidió que la traten en todo momento como la reina que es. Palabras que concluyeron dos citas que no dejaron indiferente a nadie.