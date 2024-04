Sofía Suescun, muy crítica con Laura Matamoros: «Entiendo que ese día tampoco fue al colegio»

Laura Matamoros y Kiko Jiménez, inevitablemente, se están convirtiendo en dos de los grandes protagonistas de Supervivientes 2024. A pesar de que el resto de concursantes de la edición no tienen ni la menor idea de que el novio de Sofía Suescun y la hija de Kiko Matamoros se encuentran en los Cayos Cochinos de Honduras, no están dejando de regalarnos grandes momentos.

Desde que los dos comenzaron esta aventura en Playa Limbo, están teniendo un gran número de altibajos. Es más, en varias ocasiones, han tenido que hacer frente a situaciones verdaderamente tensas y complicadas. Hasta tal punto que Laura Matamoros se planteó la posibilidad de abandonar Supervivientes 2024 tras una fortísima discusión con Kiko Jiménez.

A pesar de que ha querido mantenerse al margen de comentar la participación de su novio en el reality, Sofía Suescun ha acabado pronunciándose. Y lo ha hecho con una gran contundencia, tal y como nos tiene acostumbrados. Entre otras cuestiones, la ganadora de Supervivientes 2018 ha estallado, como nunca, contra la hija de Kiko Matamoros y compañera de su novio en Playa Limbo.

«¿Lo gran pescador que está siendo? Además de generoso. Vamos, yo soy él y, a partir de ahora, viendo cómo se comportan sus compañeros, no les regalo ni un pez», aseguró Sofía Suescun en un vídeo que ha querido compartir en sus redes sociales. Y añadió: «Lo digo porque, anoche, sus compañeros quisieron hacer un vídeo dejando a Kiko de egoísta y salieron mal parados».

Lejos de que todo quede ahí, Sofía Suescun aprovechó la ocasión para dirigirse, personalmente, a los habitantes de Playa Limbo: «Si os entran prisas por crear un vídeo, utilizad un poquito la cabeza». Por si fuera poco, fue más allá: «Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de la apnea, pero si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad para el cerebro de no mandarle oxígeno, no vas a estar más de la cuenta ahí abajo para quedarte lerdo».

Laura Matamoros: Nombre triángulo con todos los lados iguales? HEXAGONO

En q año surgió el COVID 19? 2018

Cuál es el número Pi? ♾️

Lo infinito es la «burrez» de esta tía.

Flipo q influencie a nadie, hacérselo mirar.#TierraDeNadie4 pic.twitter.com/orKB63Fpry — 💃🏻ConBata💃🏻 (@ConBatayPeineta) April 2, 2024

Recordemos que la prueba de la apnea la ganó, en este caso, Laura Matamoros. Pero no se llevó la victoria en la de cultura general, algo que ha querido recordar Sofía Suescun en este vídeo: «Entiendo que ese día tampoco fue al colegio. Igual que cuando te explican cuál es el número pi, pero no quiero ser mala».

No podemos olvidar que Laura Matamoros llegó a fallar, incluso, hasta en esa pregunta. Lejos de que todo quede ahí, la ganadora de Supervivientes 2018 quiso sentenciar de forma contundente: «Ha quedado claro que los ‘carpeteos’ forzados no existen. Mi chico no me va a cambiar por nada, ni yo a él, ojo».