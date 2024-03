Laura Matamoros amenaza con abandonar ‘Supervivientes 2024’: «¡Me quiero ir ya!»

El pasado martes 26 de marzo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. De esta forma, además de saber quién era el primer concursante salvado de la semana, que no fue otro que Ángel Cristo Jr, fuimos testigos de un tenso enfrentamiento entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

Hasta tal punto llegó la cosa que la hija de Kiko Matamoros amenazó con abandonar Supervivientes 2024 en pleno directo, puesto que llegó a la prueba de cultura general junto a su saco. «Laura quiere abandonar», confirmó Madrueño a su compañero Carlos Sobera, mientras que éste recordó que la discusión con Kiko Jiménez había comenzado «por una cazuela sucia».

En plena conexión en directo, Laura Matamoros decidió pronunciarse: «Hay situaciones que no voy a permitir». Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Yo ayudo en lo que puedo y como puedo», provocando que Kiko Jiménez volviese a estallar: «No es normal decir 40 veces que hay algo sucio. Se lava y ya está».

Por si fuera poco, se arrojó mucha más luz sobre el verdadero origen del conflicto entre dos de los habitantes de Playa Limbo. Al parecer, todo estalló por los aires como consecuencia de las numerosas conversaciones que tienen detrás de las cámaras de Supervivientes 2024. Un dato que quiso compartir la propia Laura Matamoros.

«Me la está jugando por detrás con temas de los que no puedo hablar y con personas así no quiero convivir», dejó claro la todavía concursante de Supervivientes 2024. Algo en lo que, sorprendentemente, estuvo de acuerdo Kiko Jiménez: «Con esta señora no quiero convivir», expresó, mostrándose de lo más contundente.

Por si fuera poco, Jiménez no dudó un solo segundo en seguir discutiendo en directo con su compañera. Esto provocó que Laura Matamoros se pusiese cada vez más nerviosa y, al borde de las lágrimas, no pudo evitar repetir, una y otra vez, lo siguiente: «Me quiero ir ya. ¡Me quiero ir ya! Es que encima le da la vuelta a la tortilla».

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de la situación tan tensa que se estaba viviendo en los Cayos Cochinos de Honduras, el novio de Sofía Suescun fue muchísimo más allá: «Me ha llamado hijo de la gran put*, y no voy a permitir que se me falte al respeto». Carlos Sobera trató de calmar las aguas en la medida de lo posible.

Hasta tal punto que no dudó en hacerles saber la propuesta que les hacía el equipo de Supervivientes 2024 para tratar de solucionar su conflicto: «Os propongo algo: que habléis y os digáis lo que tengáis que deciros en la intimidad. Y si es imposible de solucionar, os mandamos los dos a casa». ¿Lograrán solucionar sus diferencias antes de que sea demasiado tarde?