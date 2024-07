Sofía Suescun: el descuido con su bikini en plena gala de ‘Supervivientes All Stars’

Supervivientes All Stars ha vivido su segunda expulsión de la edición, después de la de Adara hace siete días, pero la gran protagonista de la noche ha sido Sofía Suescun. Además de convertirse en ganadora de la prueba de líder y de haberse librado de a una de sus enemigas en Honduras, uno de los momentos más comentados de la gala ha sido suyo.

Debido al hambre que están pasando desde que comenzó el concurso, los robinsones lo dieron todo en la prueba de recompensa y en la de líder, donde Sofía consiguió el collar gracias a una gran actuación. Fue durante el transcurso de la grupal donde su bikini le jugó una mala pasada y le hizo enseñar más de lo que le hubiese gustado.

Pese a que los concursantes están sufriendo las consecuencias de un huracán que se está aproximando a los cayos, la dirección del programa no decidió seguir adelante con las pruebas mientras fuera posible. Era especialmente motivadora, ya que el equipo ganador podría disfrutar de un premio en forma de comida, muy necesaria después de que lleven muchos días sin tener demasiado que llevarse a la boca.

Un desayuno completo con tortitas y café fue una motivación suficiente para que los dos equipos lo diesen todo por conseguirlo en un reto al que llamaron ‘La deriva de Dios’. Aunque no fue nada fácil, Jorge, Logan, Bosco, Olga y la propia Sofía pudieron realizar la prueba después de pensar que lo mejor sería hacer una torre humana entre todos.

La navarra tuvo muchos problemas para cruzar la pasarela, por lo que Olga Moreno decidió olvidar su enemistad y ayudarla a subir. Las continuas entradas y salidas del agua, sumadas a los movimientos de la pasarela provocaron que el diminuto bikini se moviese y dejase al descubierto uno de los pechos, uno de los momentos que las cámaras no pudieron evitar captar, ya que ella era la que centraba la atención en esos momentos.

Pese a que la imagen se estaba viendo perfectamente, nadie le avisó de lo que estaba pasando, por lo que no fue hasta el final de la prueba cuando Suescun se dio cuenta y se tapó sin darle demasiada importancia.

Hay que destacar que muchas de las concursantes de Supervivientes utilizan otro tipo de bikinis o bañadores para el momento de las pruebas, donde los esfuerzos y los movimientos pueden provocar este tipo de ‘accidentes’. Los más pequeños o lo más vistosos, los guardan para poder utilizar en los días en los que no hay pruebas y poder aparecer un poco mejor en los vídeos, una estrategia que Miri ha utilizado en la última edición.

En este caso, Sofía Suescun no ha tenido oportunidad de cambiarse, ya que cuando ha sabido que tenía una prueba física por delante ya no podía volver a su campamento a por su ropa. Pese a que ella no le ha dado importancia, los espectadores en redes sociales sí que han destacado este momento, aunque se trata de uno de los muchos problemas a los que se enfrentan los concursantes en Honduras.