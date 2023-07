El pasado lunes 3 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, pudimos conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron, sin lugar a dudas, Mikel y Javier.

Las primeras impresiones de los dos fueron bastante positivas, a pesar de que estaban bastante nerviosos. Poco a poco, los comensales se fueron soltando. Hasta tal punto de ir conociendo algún que otro detalle íntimo del otro. Uno de los temas que más interés generó a Javier fue cómo los padres de Mikel se tomaron su sexualidad.

Todo comenzó cuando Javier formuló la siguiente pregunta: “¿Cómo es la relación con tus padres?”. Es entonces cuando su cita respondió: “Bien, bien. En mi caso se lo tomaron bastante bien, pero tuvieron algunas preguntas raras”. Algo que llamó mucho la atención al cordobés: “¿Qué preguntas te hicieron?”.

La duda trascendental de la madre de un soltero de #FirstDates3J sobre las relaciones homosexuales: “¿Y si tienes almorranas?”https://t.co/LpwAs3vtmL — First Dates (@firstdates_tv) July 3, 2023

“Yo salí del armario, vino mi padre y tan normal”, comenzó confesando el soltero. “Después salí de la habitación y me vino mi madre y me dijo: ‘¿Qué se siente?, ¿tú qué has hecho?’. Yo le dije que ambas y fue ahí cuando me preguntó: ‘¿Y si tienes almorranas?’. Le respondí ‘pues supongo que no lo haces”.

Es evidente que la historia de Mikel consiguió dejar sin palabras a Javier, su cita para esa noche. Éste, por su parte, reconoció que su familia había aceptado muy bien la noticia: “Me quieren, y hasta mi abuela con ochenta y tantos años”. Tras la cena, llegó el momento de pagar. El cordobés dejó claro a Mikel que le había transmitido muy buen rollo, pero no era el prototipo de chico que le gustaba. Él lo entendió perfectamente, ya que le había pasado lo mismo. De ahí que en la decisión final de First Dates, ambos se dieran un “no”.