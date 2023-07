Como cada noche, un buen número de nuevos solteros acudieron a First Dates en busca de su media naranja. A veces el amor triunfa y otras sucede todo lo contrario. Una de las parejas de este programa ha hecho frente a este problema.

La primera en llegar ha sido Sara, una chica que tiene muy claro qué es lo que quiere. Se define como “sencilla, con gustos y personalidad peculiar porque no soy una fotocopia de la gente”. Es creadora de contenido erótico y ha explicado que la persona que esté con ella debe aceptar su trabajo y no tener prejuicios.

Su cita ha sido David, que se define como muy extrovertido y una persona aventurera. Sobre el tipo de relación que busca dijo lo siguiente: “Me gustaría tener una relación liberal con una persona que comparta mi forma de pensar (…) que podamos vivir juntos nuestra vida sexual bastante abierta”.

Para bajar los nervios el chico ha decidido pedirse de primeras un chupito de tequila, cosa que no le ha gustado nada a su acompañante. Ella no bebe y tampoco le suelen gustar las personas que lo hacen. Tampoco han coincidido en sus gustos y forma de vida, ya que mientras ella es muy casera a él le encanta la fiesta. “Yo me levanto y si pájaro canta, estoy bailando”, ha declarado el joven. Además, ella odia el reggaetón y a él no le ha sentado muy bien ese comentario ya que si que suele escuchar ese tipo de música. “¿Me puedo ir? Es demasiado tío, no puede ser”, expresaba desesperado David ante la falta de conexión.

En la decisión final y para sorpresa de todos, el chico ha pedido tener una segunda cita fuera de First Dates. Sin embargo, ha sido Sara la que se ha negado a tenerla después de explicar sus razones. Un final previsible después de una cita en la que ha quedado patente que no tenían nada en común.