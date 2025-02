No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur. Y siendo honestos, no es para menos. Todo el equipo, capitaneado por Bertín Osborne, hace un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado viernes 21 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de El Show de Bertín, que contó con Carlos Lozano como invitado estrella. Entre otras tantas cuestiones, el presentador de televisión dio detalles de su nueva vida tras haberse alejado de la pequeña pantalla, así como de sus próximos planes personales y profesionales. Por si fuera poco, junto a Bertín Osborne, el ex concursante de Supervivientes recordó su trayectoria, desde trabajar como gogó de discoteca hasta recoger un Oscar con Pedro Almodóvar.

Aun así, si hay algo que marcó su vida para siempre, fue su etapa como modelo. Gracias a que un cazatalentos le descubrió, el invitado de El Show de Bertín tuvo la oportunidad de desfilar para los mejores diseñadores del planeta. A pesar de la «burbuja de lujo» en la que vivía, reconoció lo siguiente: «No se me subió a la cabeza». Entre otras tantas cuestiones, porque no dudó un solo segundo en seguir al pie de la letra el consejo de su madre: «No traicionarte, hagas lo que hagas en la vida… Hay que ser auténtico y, sobre todo, no venderte». Por si fuera poco, el que fuese presentador de la primera edición de Operación Triunfo tuvo la espectacular oportunidad de enseñar a desfilar no solamente al propio Bertín Osborne, sino también a Susana Saborido, una de las colaboradoras del programa. ¡Fue uno de los grandes momentos de esta entrega, y no es para menos!

¿Por qué Canal Sur cancela la emisión de ‘El Show de Bertín’ hoy, viernes 28 de febrero?

Muchos de los seguidores de este programa presentado por Bertín Osborne se han visto sorprendidos al descubrir que hoy no podrán disfrutar de una nueva entrega. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? Como cada año en estas fechas, RTVA da prioridad a la emisión de la gran final del COAC 2025.

Como suele ser habitual, se hará un impresionante despliegue. La noche, una de las más especiales del año para los andaluces, estará dirigida por Manu Sánchez, Paz Santana y Soco López, junto a Manolo Casal y Modesto Barragán en el palco. Además, Fati Pizarro se situará tras la tramoya, mientras que Reyes Calvillo hará lo propio en exteriores.

Tenemos que tener en cuenta que, en los últimos años, RTVA ha cosechado grandes datos de audiencia con la emisión de la final del COAC. De hecho, en 2023 lograron obtener un 18,9% de cuota de pantalla, reuniendo a 1.470.000 espectadores. Es más, en el año 2024, alcanzaron un 19,2% de share y 1.500.000 telespectadores. ¡Una auténtica maravilla!

¿Cuándo se irá Bertín Osborne de su programa y quién le sustituirá?

El pasado 14 de febrero, el presentador comunicó en directo a sus colaboradores que había tomado la decisión de irse del programa por un tiempo: «Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva. Volveré después, pero el programa sigue». Y todo para poder centrarse en su participación en Tu cara me suena. Aun así, el también cantante aclaró que todavía estaría al frente de alguna entrega más, pero sin especificar cuántas exactamente.

Aunque él tampoco ha dado a conocer el nombre de la persona que le sustituirá, esta información fue compartida por el equipo de Ni que fuéramos shhh, programa que se emite en Canal Quickie. Sergio López, periodista que participa de forma activa en la conocida como ‘Quickie ronda’, adelantó que la persona que cogerá las riendas de El Show de Bertín como presentador será Manuel Díaz ‘El Cordobés’.