Shawn Mendes nos sorprende con la espectacular versión acústica de ‘When You’re Gone’. Hace tan solo unos días, el cantante estrenó el videoclip de esta canción, la cual ya había estrenado en concierto.

El canadiense nos ha vuelto a emocionar con música. En esta ocasión, el intérprete de ‘Señorita’ lo hace junto a su compañera inseparable, la guitarra acústica, y de otros instrumentos como el bajo. Además, este sencillo no es inédito ya que el pasado 19 de marzo la cantó sobre el escenario.

«Nunca había hecho esto antes, pero recientemente escribí una nueva canción y nunca la toqué en vivo antes de que saliera», comentó Shawn Mendes antes de interpretarla. Luego de esta primicia, el tema ha visto la luz con un videoclip. El cantante aparece sentado en un taburete junto a la guitarra y el resto de su banda.

El videoclip de ‘When You’re Gone’ es un homenaje los conciertos que realiza, con el reencuentro con los fans, los nervios, los ensayos previos y la vuelta en escena para darlo todo con su público. La canción está arrasando en todas las plataformas digitales. Por una parte, en YouTube ha conseguido más de 350 mil de reproducciones.

Por otra parte, el tema, que salió a principios de mes, ha sumado en Spotify más de 24 millones de reproducciones. Este sencillo se ha convertido en todo un éxito y será uno de los temas centrales de su gira por Estados Unidos, la cual comenzará el 27 junio. Sin embargo, todavía falta bastante tiempo para que en España podamos disfrutar de sus nuevas canciones.

Concretamente, el artista pisará Madrid el 5 de junio, Barcelona el 9 y Bilbao el 23 de este mismo mes, pero será en 2023. Además, Shawn Mendes ya comentó que estaba trabajando en un montón de música nueva, por lo que no es de extrañar que llegue a nuestro país con muchos más sencillos.

all north america dates are on sale now 🤍 https://t.co/NbLFeM3Z0t pic.twitter.com/D1qeQKhBZI

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) April 8, 2022