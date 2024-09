Shakira no decepciona con ‘Soltera’, su nuevo single con guiño a Gerard Piqué

El pasado mes de marzo Shakira puso final a su sequía musical con el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico: Las mujeres ya no lloran. De esta manera, la artista de origen colombiano dejó claro que, a pesar de todo lo acontecido en su vida durante los últimos años, ha sabido sobreponerse a nivel personal y profesional. Pues, como es bien sabido por todos, su separación con el ex futbolista Gerard Piqué tuvo lugar debido a una supuesta infidelidad por parte del catalán con Clara Chía. Una situación que la ha afectado enormemente y por la que no dudó en desahogarse a través de su música. Un repertorio de indirectas que han sido plasmadas en su último proyecto discográfico.

Las mujeres ya no lloran ha sido todo un éxito entre el público, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pero, ahora, lejos de quedarse de brazos cruzados, la artista ha ido a por más y ha sorprendido a todos con el lanzamiento de Soltera. El nuevo single de la cantante se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y ha sido recibido con muchas ganas por sus fans. Un tema donde la artista le canta a la vida, a la libertad y celebra la soltería que está disfrutando junto a sus amigas.

Para este proyecto, la colombiana ha querido contar con la participación de algunas de las mujeres más influyentes de Latinoamérica: Anitta, Natti Natasha, la actriz Danna Paola, la influencer Lele Pons y las modelos Shannon y Winnie Harlow. Un encuentro entre amigas y mujeres empoderadas que plasmaron con la grabación del video en LIV en Miami.

Pero, lo que no ha pasado desapercibido de este single ha sido, nuevamente, las indirectas a su ex pareja. Shakira ha empleado, en esta ocasión, un tono mucho más ligero para lanzarle dardos al padre de sus dos hijos. Pero, estos versos han sido bastante contundentes.

«Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, pa’ que ese cabrón cuando me vea le duela», canta, junto a un coro de voces femeninas. Cabe señalar que Shakira concedió a Rolling Stone una entrevista donde manifestó que está viviendo uno de sus mejores momentos como soltera. Asimismo, la artista confesó que no tiene pensado buscar una nueva relación que le haga «encerrarse» de nuevo con un hombre.

Eso sí, Gerard Piqué no ha sido el único que ha tenido cierto protagonismo en este tema. Su compañero de profesión, Alejandro Sanz, también aparece en algunos de sus versos. «Esta nena tiene fans y el corazón partido como Sanz», canta. Lejos de quedar ahí, la cantante vuelve a hacer alusión a su ex pareja.

«Muchos son los que me tiran, pero pocos son lo que me dan. Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal. Por razones obvias, al amor le cogí fobia», dice. Unas palabras con las que estaría haciendo referencia al sufrimiento que pasó al descubrir la supuesta infidelidad del padre de sus hijos con una chica mucho más joven.