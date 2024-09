Shakira se baja de un escenario al descubrir que la estaban grabando por debajo del vestido

No es ningún secreto que Shakira se ha convertido, inevitablemente, en una de las artistas colombianas más reconocidas en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Cada año que pasa, la artista consigue sorprendernos con todos los proyectos que va sacando a la luz. Es más que evidente que sigue avanzando a pasos agigantados en su carrera profesional. No solamente ha lanzado un nuevo disco sino que está poniendo todo a punto para comenzar una nueva y esperada gira mundial. Recientemente, la cantante colombiana fue protagonista en una fiesta que se celebró en una conocida discoteca de Miami. En esta cita tan especial estuvo arropada con varias compañeras de la industria musical, como es el caso de Lele Pons, Anitta y Danna Paola, pero también por la modelo Winnie Harlow.

En un momento dado, Shakira no dudó un solo segundo en subirse a la tarima para bailar como solamente ella sabe hacer. Lo que nadie esperaba era que, en estas imágenes en cuestión que no han tardado en hacerse virales en redes sociales, fuéramos testigos de un instante realmente terrible. En este vídeo, podemos ver a la colombiana bajándose el vestido en varias ocasiones, y todo porque supuestamente alguien estaba grabándola desde abajo. Una perspectiva de lo más incómoda tanto para la cantante como para cualquier persona que se pudiese encontrar en su lugar. Acto seguido, vemos cómo la de Barranquilla no tarda en llamar la atención de esa persona a través de gestos, para que deje de grabar de una vez por todas. A pesar de los esfuerzos, no logra su cometido por lo que se ve obligada a tomar una drástica y contundente decisión. ¿En qué consiste, exactamente? En dejar la tarima y regresar con el resto de compañeras.

Por lo tanto, es más que evidente que estamos ante un instante verdaderamente incómodo que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Tanto es así que son muchísimos los usuarios que, alrededor del mundo, han querido mostrar públicamente su apoyo a Shakira. Al fin y al cabo, se trata de una situación verdaderamente desagradable, y no es para menos.

«El que seas famoso no quiere decir que no tienes derechos. Esto por ejemplo está tipificado como una agresión sexual», «Si esto se lo hacen a una estrella mundial delante de miles de personas qué no le harán a una mujer desconocida a solas», «Es un comportamiento verdaderamente decepcionante. Los artistas merecen respeto y privacidad, tanto dentro como fuera del escenario. Es crucial garantizar un entorno seguro para todos» o, incluso, «Shakira abandona el escenario después de que la gente la grabara debajo de su vestido mientras bailaba su nuevo sencillo. La gente es ASQUEROSA» son algunos de los miles de comentarios que se pueden leer en X (antes Twitter).

Hay otros usuarios de la mencionada red social que, en cambio, no creen que este vídeo sea real. Y es que están convencidos de que se puede tratar de un malentendido puesto que, en realidad, no se aprecia que alguien esté tratando de grabarla: «Sólo están grabando su actuación. Harían exactamente lo mismo si llevara un traje espacial» o «¿De qué estáis hablando? Había un montón de gente grabándola. Tal vez no se dio cuenta de que estaban debajo de ella así que… No significa que estuvieran realmente tratando de filmar debajo de su vestido». Por el momento, la colombiana no se ha pronunciado sobre estas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo.