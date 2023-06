Shakira confiesa la importancia que tuvo la música en sus horas más bajas

Shakira continúa disfrutando de su nueva vida en Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, y alejada del foco mediático que la perseguía en España. El último año ha sido una catarsis para la artista colombiana. Un año de muchos cambios, sobre el que ha hablado con la revista People en español.

Tras su separación de Gerard Piqué, la gota que colmó el vaso de un año complicado, la artista se sincera en la entrevista con el citado medio sobre como se encuentra en estos momentos. «Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos», explica.

«He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión», explica en la extensa entrevista, en la que también ha hablado de su nueva vida en Miami, de sus hijos, sus padres y de la importancia que ha tenido la música en el año más difícil de su vida.

En la entrevista, Shakira también habla sobre el reto que supuso componer Acróstico, la canción dedicada a sus hijos. «Siempre quise escribir una canción a mis hijos, desde el primer momento que los tuve en mis brazos», explica la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People en Español (@peopleenespanol)

Y añade: «Pero pensaba que cualquier intento de resumir con palabras toda la emoción que me producen, el sentimiento que tengo por ellos, serían esfuerzos fútiles, porque no me alcanzarían jamás las palabras o las notas en una canción para resumir todo el amor que siento por ellos, todo ese amor que me sobrepasa», cuenta en la entrevista.

«Haber logrado escribir una canción como Acróstico, que ocupan ellos de principio a fin, inclusive con sus propios nombres, es de mis mayores logros personales y como artista. Es seguro la colaboración más emocionante de mi historia, creo que nada más podrá, de aquí en adelante, superar esta canción», explica en su entrevista con el citado medio.

Shakira también explica como la música fue su aliada durante sus horas más bajas. «Me salvó la vida y me dio alas para volar», asegura. Y añade: «Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo», explica.