Shakira publica la primera imagen de su esperada colaboración con Manuel Turizo

La cuenta atrás para el lanzamiento de Copa Vacía, la colaboración de Shakira junto a Manuel Turizo, está a punto de terminar. Se trata de una de las colaboraciones más esperadas del año, y de la que cada vez se conocen más detalles.

Hace meses comenzaron los rumores de que Shakira y Manuel Turizo tenían una colaboración entre manos. Poco después salieron a la luz imágenes del rodaje del videoclip e incluso del making off de la portada de Copa Vacía. Y finalmente se confirmó que será uno de los temas que formarán parte del nuevo disco de la artista colombiana.

Fue el pasado mes de marzo cuando Manuel Turizo reveló que la colaboración ya se había grabado y que el lanzamiento estaba en manos de Shakira. «Ella está liderando el proyecto, así que que lo haga cuando quiera. Ella tenía un compromiso con Karol, y esto hay que respetarlo», explicó en aquel momento.

You want thingamabobs? I got twenty… pic.twitter.com/APrD8224pl — Shakira (@shakira) June 9, 2023

Hace tan solo unos días, Shakira compartía a través de sus redes sociales la primera imagen oficial de Copa Vacía. Una imagen en la que al igual que en la portada, la artista aparece caracterizada como una sirena, con una larga y brillante cola sobre una roca de espaldas.

La artista ha querido hacer un guiño a la emblemática película de Disney, La Sirenita, y ha titulado la imagen en inglés, escribiendo: «You want thingamabobs? I got twenty…», una frase de la canción original de la película, Part of your world.

En la imagen compartida por la artista en su cuenta de Instagram no ha faltado el comentario de Manuel Turizo, confirmando que esta canción no tardará en vera la luz. De esta forma, cada vez queda menos para que llegue una de las canciones que más sonarán a lo largo de este verano.