‘Servir y proteger’, capítulo 1333: la policía de Distrito Sur fracasa al intentar atrapar a Lorenzo

Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. El pasado lunes 7 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 1332, en el que vemos cómo Saúl, por culpa de su tío Lorenzo, ha entrado de lleno en el negocio del narcotráfico.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1333 de Servir y proteger. De esta manera, vemos cómo la policía de Distrito Sur ha preparado un imponente operativo para detener a Lorenzo. Saben que es algo realmente arriesgado, pero merece la pena el esfuerzo.

Tras haber conseguido, a través de Andrea Vega, que el narco confesara el lugar donde almacena la droga y cómo la introduce en la cárcel, la policía no duda en seguir sus pasos. A pesar de todo, como era de esperar, el empresario no terminaba de confiar en la que fuera inspectora de Distrito Sur.

Una vez más, Vega se ha salido con la suya. Y, aunque Lorenzo se las daba de tipo listo, sin darse cuenta ha caído en la trampa, de cabeza y con tirabuzón. 🤸🏻 @VeronikaMoral @galoberta #ServiryProteger pic.twitter.com/73aJcjLhge — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 7, 2022

De ahí que el hermano de Isidro tomara la firme decisión de cambiar sus planes en el último momento. Por lo tanto, deja al descubierto la trampa que la policía de Distrito Sur había preparado para él. Parece que la venganza no va a tardar en llegar, ya que es algo que no le va a perdonar a Vega.

Como era de esperar, tras lo sucedido, no es ningún secreto que la relación entre Reda e Isma no va a volver a ser la que era. Todo ello mientras Lorenzo parece haber conseguido un nuevo objetivo, que consistía en cenar a solas con Noemí. ¿Qué hará Isidro cuando se entere de lo que está pasando? No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.