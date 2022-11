‘Servir y proteger’, capítulo 1331: Vega decide jugar con la policía y con Lorenzo

Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1330 de Servir y proteger. De esta manera, fuimos partícipes de cómo la policía de Distrito Sur tomaba la firme decisión de comenzar una investigación sobre la inesperada desaparición de Boi. Ante tantas dudas necesitan muchas respuestas.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1331. Entre otras cuestiones, hemos visto cómo tiene lugar el esperadísimo encuentro entre Andrea Vega y Lorenzo. Lo que nadie esperaba es que fuera a terminar de una manera bastante íntima. ¿De qué parte estará la ex inspectora?

Miralles y Vega: menudo reencuentro, vaya miradas, las mejores en lo suyo, cada una en un lado de la ley… ¿Cumplirán su parte del trato? @VeronikaMoral @PabloPuyol_ #ServiryProteger pic.twitter.com/LDRYGQ1HET — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 3, 2022

Por si fuera poco, vemos cómo Yolanda y Carlos han conseguido avanzar en la investigación sobre la desaparición de Boi. Motivo por el cual Isidro se muestra cada vez más nervioso, ¡y no es para menos! Ya que los agentes están cada vez más cerca de descubrir que fue él quien acabó con la vida del joven.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Isma reconoce que tiene muchísimas dudas sobre Reda. Y es que no tiene ni la más mínima idea de qué hacer con su amigo, que termina colocando la mercancía robada en un lugar realmente inesperado. Estamos hablando, cómo no, de Chollos Galván. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.