‘Servir y proteger’, capítulo 1327: Isidro, dispuesto a deshacerse de Boi

Servir y proteger se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1326 donde, entre otras tantas cuestiones, hemos observado cómo Andrea Vega ha sido trasladada a otra prisión.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1327 de Servir y proteger. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Andrea Vega no ha dudado un solo segundo en hacer una propuesta de lo más inesperada a Félix Durán. ¿En qué consiste, exactamente?

En colaborar, mano a mano, con la policía de Distrito Sur, infiltrándose para atrapar al narco que se encarga de mover la droga en Cerro Algo. A pesar de todo, y debido a todo lo que ha sucedido en los últimos meses, el inspector de policía no puede evitar dudar de la palabra de la que fuera su compañera.

Vega sigue siendo un hueso duro de roer… Pero estas secuencias las disfrutamos muchísimo, no lo podemos negar. 😁 @TdeBlume @VeronikaMoral @PabloPuyol_ #ServiryProteger pic.twitter.com/icp2HJHhTQ — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 26, 2022

Al fin y al cabo, podría tratarse de una trampa para impedir que su negocio quede al descubierto. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Isidro parece haber encontrado la manera perfecta para poder pagar el chantaje de Boi. Es más, lo conseguiría sin levantar ningún tipo de sospecha en Noemí.

A pesar de todo, el ex boxeador no puede evitar continuar desconfiando del joven. Y es que podría llegar a chantajearle, una vez más y en cualquier momento. Por lo tanto, ha preferido cortar por lo sano. ¿De qué manera? Trazando un plan para deshacerse de él.