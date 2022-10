‘Servir y proteger’, capítulo 1326: Vega es trasladada a otra prisión

No es ningún secreto que Servir y proteger se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1325, en el que vemos que Andrea Vega ha regresado a comisaría para ser interrogada.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1326 de Servir y proteger. El juez, tras la investigación por narcotráfico en prisión, ha determinado el traslado de Andrea Vega a otra cárcel. Lo hace con un objetivo concreto: que no continúe trapicheando en Cerro Alto.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la que fuera inspectora de Distrito Sur cuenta con un as en la manga para poder seguir al mando de este negocio. Andrea Vega es consciente de que las cosas podrían complicarse por momentos, pero prefiere asumir cualquier tipo de riesgo al respecto.

Vega sigue siendo un hueso duro de roer… Pero estas secuencias las disfrutamos muchísimo, no lo podemos negar. 😁 @TdeBlume @VeronikaMoral @PabloPuyol_ #ServiryProteger pic.twitter.com/icp2HJHhTQ — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 26, 2022

Tomás, el padre de Sofía, trata por todos los medios de hacer la guerra por su cuenta. Esto no ha hecho otra cosa más que complicar la investigación. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Cata e Isma han conseguido arreglar todas y cada una de sus diferencias, por lo que deciden seguir adelante con su relación.

Boi, finalmente, ha regresado a trabajar para los Galván. A pesar de todo, no ha dudado un solo segundo en chantajear a Isidro. Le hace saber que si no le entrega una importante suma de dinero, no tardará en dar a conocer su gran secreto. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.