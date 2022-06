‘Servir y proteger’, capítulo 1228: Durán habla con Miralles de sus sospechas sobre Vega

No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue sorprendiendo a todos y cada uno de sus seguidores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1227 donde, entre otras cuestiones, hemos sido partícipes de cómo Fernando Quintero ha querido delatar a la inspectora Vega frente a Durán.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1228 de ‘Servir y proteger’. Así pues, somos partícipes de cómo Iker Lemos ha regresado a Distrito Sur junto a Leo. Luna y él pasean por la plaza junto al pequeño cuando, de un instante a otro, se encuentran con Fernando Quintero.

Éste no tarda en acercarse, de manera cariñosa, a su nieto. Más tarde, Iker Lemos hace saber a Claudia Miralles que no está dispuesto a que el empresario se acerque a su hijo, ya que eso puede ponerle en peligro. Todo ello mientras Olga se pone en contacto con Claudia y Antonio, sus padres, para hacerles saber que regresa a Distrito Sur. Eso sí, no aclara el motivo de su inminente regreso.

Félix Durán no ha dudado un solo segundo en poner a la comisaria al tanto de las sospechas que tiene sobre su compañera, Andrea Vega. El inspector de Distrito Sur, tras su conversación con Fernando Quintero, quiso tantear a su compañera. Algo por lo que confirmó que el empresario no le ha mentido.

De esta manera Durán, bajo la estricta supervisión de Claudia Miralles, decide investigar las posibles conexiones que hay entre Rubén, Martina, Víctor Salas, Andrea Vega e, incluso, Fernando Quintero. En el momento más inesperado, muchas de esas piezas comienzan a encajar por sí solas.

Mientras tanto, y al ser consciente de la gravedad de la situación, la inspectora Vega ha querido compartir con Víctor Salas los últimos movimientos que ha realizado Fernando Quintero. Algo por lo que ella se ha convertido en el objetivo de sus compañeros de Distrito Sur.