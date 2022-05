‘Servir y proteger’, capítulo 1224: La inspectora Vega aconseja a Rubén a que se vaya del país

‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado lunes 30 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 1223 donde, entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Víctor Salas y Andrea Vega han decidido planear la muerte de Rubén.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1224 de ‘Servir y proteger’. Así pues, observamos cómo Iker Lemos prepara todo lo necesario para su nueva vida en Madrid. En este plan se incluye el traslado del pequeño Leo. Luna, como es de esperar, se convierte en su gran apoyo.

Josele no duda un solo segundo en pasearse por Distrito Sur mientras trata de solucionar sus problemas con la justicia. Evidentemente, su sola presencia por el barrio más famoso de la televisión no ha pasado desapercibida. Y es que no es para nada bienvenido por los vecinos. ¡La hostilidad se palpa en el ambiente!

El ex banquero de Distrito Sur continúa asegurando que es inocente. Además, se ha propuesto aprovechar el tiempo que está en Madrid para intentar, por todos los medios, limpiar su imagen. Uno de los planes que tiene en mente es conceder una entrevista, para poder compartir con todos su versión de lo sucedido.

Yolanda ha comenzado a tener serias sospechas tras la actitud de Iván. Es más, piensa que puede tener una estrecha relación con sus dolores de rodilla y el tratamiento que está tomando. En la comisaría de Distrito Sur, por su parte, los agentes reciben nuevos datos que implican a Rubén con el concejal corrupto. La inspectora Vega no tarda en recomendarle que se vaya del país cuanto antes. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.