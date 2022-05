‘Servir y proteger’, capítulo 1221: Rubén, interrogado por la policía de Distrito Sur

No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue sorprendiéndonos, temporada tras temporada. El pasado miércoles 25 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 1220 donde, entre otras cuestiones, vimos que Iván trata por todos los medios de ocultar sus fuertes dolores.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1221 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, observamos cómo la inspectora Vega se ha enterado de que Rubén está siendo investigado por la policía. Por lo tanto, no tarda en ponerle en alerta de lo que va a suceder en las próximas horas.

Esta situación, como era de esperar, consigue que la pareja se distancie. ¿El motivo? Andrea Vega le advirtió del serio peligro que suponía hacer negocios turbios con un concejal corrupto que está constantemente en el punto de mira. Es más, le hace saber que si la cosa se complica no va a poder contar con ella.

Carlos y Espe, tras haber pasado de nuevo la noche juntos, han tomado una decisión: comenzar una relación sin ningún tipo de compromiso. Todo ello mientras Hanna y Lidia intentan buscar una solución a esos problemas que han surgido entre ellas debido al tenso conflicto que hay entre Vivi y Ana.

Finalmente, Iker Lemos ha regresado de Valencia. El agente del CNI vuelve con buenísimas noticias: ¡Va a mudarse a Madrid! La policía de Distrito Sur, por su parte, ha querido llamar a declarar a Rubén por sus presuntos tratos con un concejal corrupto. Es el momento de dar respuesta a sus numerosas preguntas.

Como era de esperar, Iván ha comenzado a sufrir los efectos secundarios de las pastillas que adquirió por Internet. El jefe de la UIT está inmerso en una situación que, desde luego, ha comenzado a afectarle a su vez en el trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

