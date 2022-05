‘Servir y proteger’, capítulo 1220: Iván trata de ocultar sus fuertes dolores de rodilla

‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. El pasado martes 24 de mayo hemos disfrutado del capítulo 1219 donde, entre otras cuestiones, vimos que Claudia Miralles recibía un mensaje anónimo con el que Rubén quedaba en evidencia.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1220 de ‘Servir y proteger’. Así pues, somos partícipes de cómo Iván ha tomado una decisión de lo más contundente. ¿En qué consiste? En comenzar a automedicarse, al adquirir una serie de analgésicos por Internet.

Carlos y Yolanda, por su parte, han notado ciertos cambios de humos en el jefe de la UIT. Por ese mismo motivo, la agente de policía no duda un solo segundo en hablar personalmente con Iván para tratar de saber qué está pasando. Pero Iván se ha cerrado en banda, ocultando la gravedad de los dolores que está sufriendo.

Iván ha recibido las pastillas que compró por Internet y no le ha temblado la mano al tomarse la primera. Tiene que estar muy desesperado para no ver el problema en el que se está metiendo. Y no tan solo de salud… @LuchoFdez_Perla #ServiryProteger pic.twitter.com/6kwKJkRbTR — Servir y Proteger (@SyP_tve) May 24, 2022

Carlos, además, tiene un nuevo frente abierto y tiene una estrecha relación con Espe. Ninguno de los dos puede esconder lo que están empezando a sentir. Tanto es así que han decidido volver a pasar la noche juntos. Después de lo sucedido, deciden hablar, sincerarse y llegar a una conclusión muy concreta.

El conflicto que mantienen Vivi y Ana ha comenzado a pasar factura en la relación que mantienen Lidia y Hanna. La pareja, consciente de lo que puede ocurrir, trata de buscar una solución antes de que sea demasiado tarde. La inspectora Vega ha descubierto que Rubén está siendo investigado por la policía.

Y todo por los tratos que mantiene con un concejal corrupto. La agente de policía no tarda en ponerle en alerta, antes de que sea citado por Claudia Miralles. Realmente ha pasado lo que le dijo que iba a pasar, por lo que no se hace responsable de su futuro. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.