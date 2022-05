‘Servir y proteger’, capítulo 1218: Rubén se convierte en el primer objetivo de Quintero

No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1217 donde, entre otras cuestiones, vemos cómo Luna se ha quedado en shock tras la decisión tomada por Iker Lemos.

Finalmente, hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1218 de ‘Servir y proteger’. Así pues, somos partícipes de cómo Fernando Quintero no ha dudado un solo segundo en comenzar su venganza contra Víctor Salas, Martina, Rubén y la inspectora Vega. Es más que evidente que no parará hasta acabar con ellos, de una vez por todas.

Así pues, vemos cómo el empresario ha tomado la decisión de empezar por el que considera que es el eslabón más débil pero, aun sí, es parte importante en la cadena de negocio. Estamos hablando, cómo no, de la persona que transforma el dinero que viene de las armas en beneficios completamente limpios: Rubén.

Como dice Miralles, el final del caso Argos ha sido una victoria agridulce. Eider nunca será consciente de todo el daño que hizo, aunque decidió pagar por ello de la forma más dura posible. @PabloPuyol_ @NataliaRo92 @jimmycastro__ #ServiryProteger pic.twitter.com/SNts6LLclL — Servir y Proteger (@SyP_tve) May 20, 2022

Gracias a una investigadora, Fernando Quintero ha conseguido información valiosa que, desde luego, no va a tardar en usar. En la comisaría de Distrito Sur, por su parte, tratan por todos los medios de pasar página respecto al caso Argos. Para algunos está siendo complicado, como es el caso de Yolanda.

A pesar de todo, hay alguien que lo está sufriendo en su propio cuerpo. Estamos hablando, inevitablemente, de Iván. Y es que los fortísimos dolores de rodilla no terminan de desaparecer, por lo que no tarda en volver a abusar del tratamiento que le ha puesto Antonio. Iker Lemos, con el cierre del caso Argos, se ve obligado a tomar una decisión. Finalmente ¿abandonará el CNI? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.