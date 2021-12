Como cada tarde, llega un nuevo episodio de ‘Servir y proteger’ a Televisión Española. Tras el episodio del pasado lunes, este martes 21 de diciembre se emite el capítulo 1113, con el que una vez más, se volverá a complicar la trama.

En el capítulo del martes de ‘Servir y proteger’, Miralles está en vilo por la posible colaboración entre Vega y Quintero. La inspectora se muestra muy preocupada por este hecho.

No obstante, a pesar de la relación personal con Andrea, no puede pasar por alto y sin darle importancia a las sospechas de su inspector jefe. Por ello, no duda en aceptar la propuesta de Durán de comprobar la inocencia de Vega, interrogando de nuevo a Hassim.

¿Todavía no tienes el regalo para estas #Navidades? Tenemos la solución perfecta…¡El Calendario Solidario de #ServiryProteger! ¡Todavía puedes adquirirlo! ⬇️https://t.co/9sRKNFuxCS — Servir y Proteger (@SyP_tve) December 21, 2021

Por otro lado, Miralles accede a ello, sin embargo, Vega se alarma cuando de repente descubre las intenciones de Durán y busca el apoyo de Bremón. Y es que el matón del instituto en el que estudia Sheila, recibe una paliza y desde la policía investigan la brutal agresión sufrida.

Sin embargo, el culpable es Darío, que ha cumplido un gran reto lanzado por Nymus23. Un reto que le propuso y que no fue capaz de rechazar. Además, Yolanda saca el tema a Gaby, pero el se niega a consumirlos, al sospechar que puede estar involucrado en la trama del tráfico de anabolizantes. ¿Qué ocurrirá?.

¡No te pierdas ningún capítulo de ‘Servir y proteger’, todos los días de lunes a viernes, un nuevo capítulo de la serie en Televisión Española!.