Como cada tarde llega un nuevo episodio de ‘Servir y proteger’. Tras el episodio del pasado viernes 17 de diciembre, con la llegada de una nueva semana llega otra entrega de cinco episodios de la serie estrella de las tardes de Televisión Española.

En el episodio de este lunes de ‘Servir y proteger’, la policía investiga todo el material requisado en la joyería de Quintero, no obstante, a pesar de que pensaban que iban a encontrar algo conflictivo, finalmente no encuentran nada sospechoso. Por otro lado, al no encontrar nada no pueden incriminarle estar blanqueando dinero tal y como le avisaban en el email anónimo.

Además, Durán propone a Vega un interrogatorio, pero ella no quiere y le intenta convencer de que no es el mejor momento. A partir de ahí, Feli nota algo raro en la inspectora.

Vega (@VeronikaMoral) y Durán (@PabloPuyol) no han encontrado nada de Quintero. E Iván (@LuchoFdez_Perla), tampoco… Y me parece que Félix ha empezado a notar algo raro. ¿No creéis? #ServiryProteger pic.twitter.com/Uw9em9FUYO — Servir y Proteger (@SyP_tve) December 17, 2021

Finalmente, Quintero es interrogado, aunque tampoco consiguen nada. Y la actitud de Vega confirma las sospechas y no duda en compartirlas con Miralles, ya que cree que alguien está pasando pasando información a Quintero, y esa persona podría ser Vega.

Por otro lado, Sheila comparte con Espe la relación tan especial que tiene con Darío, no obstante, también le cuenta que nota algo extraño en él, ya que siempre que se ven intenta esconder su móvil o el ordenador.

Quintero y Víctor investigan el chivatazo, y llegan a la conclusión de que Hugo Villalobos está detrás de todo. ¡No te pierdas ningún capítulo de ‘Servir y proteger’, todos los días de lunes a viernes en Televisión Española!.