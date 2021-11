No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias más seguidas de los últimos tiempos. Recientemente tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1088 donde, entre otras cuestiones, observamos cómo Fernando Quintero no ha dudado un solo segundo en tender una trampa a la inspectora Vega.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1089 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando observamos cómo todo lo que ha planeado Fernando Quintero sale a las mil maravillas. Y es que la inspectora Vega ha caído de lleno en la trampa que el empresario, junto a Jota y Eduardo, ha preparado.

Por lo tanto, y desde ese mismo momento, la inspectora jefe de Distrito Sur está a las órdenes del que fuera dueño del Moonlight. Es la única manera que tiene para tratar de mantener intacta su reputación, así como la memoria de su padre. Vega no puede creer que haya caído en esta terrorífica trampa.

Carlos y Yolanda continúan inmersos en la investigación de lo ocurrido con Iván. Es entonces cuando encuentran información crucial sobre Miriam. Tanto es así que dan con ciertas incongruencias que hacen que las alarmas salten al momento. A pesar de lo que desea Félix, lo cierto es que Carol no planea tener hijos en estos momentos.

Por ese mismo motivo no duda un solo segundo en empezar a tomar anticonceptivos. Él no tarda en descubrirlo, por lo que tiene lugar una fortísima discusión entre los dos. Sheila está muy preocupada ya que ha perdido a uno de los perros que estaba paseando, por lo que no tiene más remedio que acudir a Espe para que intente ayudarla. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.