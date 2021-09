Como cada tarde, llega un nuevo capítulo de ‘Servir y proteger’ a La 1 de Televisión Española. Tras el capítulo del pasado lunes, en el episodio 1047, que se emite este martes 17 de septiembre, Carlos es uno de los grandes protagonistas.

Por una parte, Yolanda e Iván se encuentran a Carlos realmente malherido tras haber recibido una brutal paliza por parte de los Skin Sur. De esta forma, le dejan totalmente malherido e inconsciente en el suelo. Al verle, se quedan completamente en shock, pues no entienden como los Skin Sur han podido ir a por él.

Tras haberlo encontrado completamente inconsciente, Yolanda e Iván llaman para que sea rápidamente trasladado al hospital. Y es que su vida podría correr un grave peligro. Mientras tanto, Jota ya ha informado a Vega sobre el robo que está preparando Sete desde hace tiempo, mientras que Espe explica la situación en la que se encuentra Paz.

Carlos y Yolanda investigan una agresión racista a un joven camerunés. https://t.co/QwxOUP7zbK — Servir y proteger (@ServirProteger) September 8, 2021

Por otra parte, después de la brutal agresión que sufrió Okoye, en la comisaría de Distrito Sur comienzan a buscar al líder de los Skin Sur, es decir, a Romero. Pero de momento no han tenido mucho éxito con su plan y no le han encontrado, aunque no piensan rendirse

Todo ello mientras todos ellos esperan noticias sobre el estado de salud de Carlos, después de haber acudido al hospital en un estado muy grave, y esto podría hacer que falleciese en el hospital, sin embargo, los médicos de momento no dan todo por perdido.

No te pierdas ningún capítulo de ‘Servir y proteger’, todos los días de lunes a viernes, un nuevo capítulo en La 1 de Televisión Española.