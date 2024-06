‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: el testigo anónimo del caso de Ilgaz es asesinado

Secretos de familia, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. ¡Ni muchísimo menos!

El pasado domingo 2 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Secretos de familia en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo la asociación en la que trabaja Çinar, en realidad, se trata de nada más y nada menos que una banda criminal. Por si fuera poco, éste no tarda en descubrir que han acabado con la vida de Kadir. ¡Y ahora le han amenazado con matarle!

¿Alguien más por aquí contando los días que faltan para que sea domingo y ver el nuevo capitulazo de #SecretosDeFamilia? 😏🧡 ¡Venga, confiesa! 😎 pic.twitter.com/jDq6qQvqfX — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 7, 2024

Por si fuera poco, los criminales no tarda en obligar a Çinar a colarse en el despacho de Ilgaz. Y todo con un objetivo, que no es otro que averiguar, de una vez por todas, el nombre de ese testigo anónimo del caso. Es evidente que las consecuencias pueden ser realmente graves, pero no le queda otra opción.

La policía detiene a Merdan como sospechoso de la muerte de Kadir. Ceylin, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de demostrar, de una vez por todas, que es completamente inocente. Pero con lo que no contaba la protagonista era encontrar una serie de imágenes de Çinar comprando precisamente ese medicamento que acabó con la vida de Kadir.

¡Ceylin sospecha que Ilgaz e Iclal fueron algo más que compañeros de trabajo! 😲 ¿Será verdad? ¡El domingo se viene capitulazo de #SecretosDeFamilia! 😏 ¡No te pierdas el avance! 👉 https://t.co/6bWCpSaUhZ👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 7, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo la nueva fiscal, finalmente, descubrirá que Ceylin y Yekta han borrado una serie de imágenes fundamentales.

Gracias a ellas, podrían haber descubierto quién es el asesino de Kadir. Lejos de que todo quede ahí, todos se quedarán completamente sin palabras al saber que el testigo anónimo que estaba dispuesto a testificar en el caso de Ilgaz ha sido brutalmente asesinado. Además, veremos cómo Çinar conseguirá marcharse de la asociación, por lo que dará el paso de refugiarse dentro de una caravana. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.