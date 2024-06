‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: Ceylin no consigue librar a Çinar de ir prisión

Secretos de familia se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado domingo 16 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Secretos de familia en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Osman vuelve a buscar a Zümrüt pero ella le dice que no va a ser su amante otra vez. ¡Es algo que desde luego no está en sus planes!

En el último capítulo de #Secretos de familia: el pasado vuelve a poner a Ceylin entre la espada y la pared. 💥💥💥 ¡Te contamos todo lo que ha pasado! 👉 https://t.co/3X4OCEKTSF 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 19, 2024

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo parece ser que la única forma de que estén juntos es que se haga efectivo el divorcio. Y todo porque no va a dar su brazo a torcer, ni mucho menos. La policía encuentra diversas imágenes que señalan a Çinar como culpable de nada más y nada menos que el asesinato de Kadir.

La nueva fiscal emite una orden de arresto, pero Ceylin consigue llegar bastante antes para poder llevarse a Çinar. Él piensa que quieren ayudarle a escapar, pero la verdad es que ese acción no tiene otro objetivo que no sea proteger a Ceylin a como dé lugar. ¡Las consecuencias no van a tardar en llegar!

😧 Ilgaz descubre que Mustafa ha sido asesinado y pone en el punto de mira a la madre y el tío del joven. #SecretosDeFamilia ⬇️ https://t.co/x4GKNgqBNM ⬇️ pic.twitter.com/yIt6IsdfrN — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 20, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Ceylin llevará a Çinar con su familia para que se despidan y pasen una última noche todos juntos antes de que se haga efectiva la detención.

Defne se mostrará profundamente afectada y, entre lágrimas, suplicará que no la dejen sola. Ceylin defenderá a Çinar pero, a pesar de los esfuerzos, no logrará librarle de prisión. Tugce le llevará hasta prisión y los dos tendrán una triste despedida. Osman pedirá el divorcio a Aylin y cogerá sus maletas. En un momento dado, Zümrüt aparecerá en casa pero ella no le dejará pasar.

Por si fuera poco, veremos cómo Osman se verá en la obligación de acudir a su hija para no pasar la noche en la calle, mientras que la policía llegará a la asociación y detendrá a los integrantes. La nueva fiscal investigará los documentos, así como los registros, que tenían guardados. Será entonces cuando encuentren una fotografía de Ceylin. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.