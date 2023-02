‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: Ceylin e Ilgaz, obligados a hacer frente a este problema

Una semana más, Secretos de familia regresa a la parrilla televisiva española para presentar a la audiencia de Antena 3 un nuevo episodio de la aclamada ficción turca. Una nueva entrega que promete no dejar indiferente a nadie.

El pasado domingo 5 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Secretos de familia. Un capítulo donde vimos como Ilgaz tiene que hacer frente a un nuevo problema profesional que no esperaba. Mientras, Yekta lucha por que la verdad del asesinato de su hijo salga a la luz.

En este nuevo capítulo de Secretos de familia seremos testigos de como Ilgaz y Ceylin se enfrentan a un problema que nunca esperaron. La pareja siempre ha sabido salir victoriosa de las pruebas que se encuentran por el camino, pero quizás este inesperado inconveniente les termine pasando factura duramente.

Por su parte, el fiscal Pars no está viviendo su mejor momento. Tendrá que elegir entre él mismo y su comprensión de la justicia, pues no puede evitar sentirse confundido ante los hechos que sabe que son ciertos y las afirmaciones que realiza. La situación se complica cada vez más y no sabe como afrontar todo lo que se le viene encima.

Todo ello sumado al proceso de absolución de Ceylin. La situación se complica cada vez más para ella, tanto que lo que comenzó como una guerra legal podría convertirse en algo mucho más serio. ¿Qué sucederá? ¡No te puedes perder los próximos episodios de Secretos de familia!