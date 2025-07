Anabel Pantoja recibe la inesperada felicitación de su ex marido por su cumpleaños

Anabel Pantoja ha tenido un 39º cumpleaños distinto, ya que es el primero en el que lo celebra como madre, pero también ha estado sola en su casa, aunque acompañada de su pequeña. A lo que se refería es que no tenía a sus amigos, familia y pareja cerca para una gran celebración, por lo que se ha sentido muy extraña en este día. Lo que sí ha tenido en mucha felicitaciones, pero la más especial, por inesperada, ha sido la de Omar Sánchez, su ex marido, que no se ha olvidado de una fecha tan importante para la que fue su mujer durante apenas cuatro meses.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, aseguraba que no era un día de celebrar, ya que no tenía cerca a los suyos para una gran fiesta, tampoco a su novio David, que ha viajado desde Canarias hasta Córdoba para atender su consulta como masajista. Pese a la extraña sensación, aseguraba que «la vida es para vivirla», siendo su hija la prioridad absoluta, especialmente después del ingreso y de la investigación a la que está sometida por supuestos malos tratos, una acusación por la que todavía está esperando la pareja un resolución favorable para olvidar este capítulo tan complicado.

«Me da miedo envejecer porque no quiero separarme de ella nunca, pero estoy feliz de cumplir años y estar sana y viva», de esta manera ha celebrado que no la han separado de su pequeña, por lo que se entiende que no hay riesgo alguno para la salud la menor.

Anabel Pantoja, con fiesta y con felicitación de Omar Sánchez

La sobrina de Isabel Pantoja se casó con ‘el negro’ en una boda que se pudo ver en directo en televisión y que contó con una enorme exclusiva, pero ese matrimonio apenas duró cuatro meses, los justos para que ella se diese cuenta de que no era el hombre de su vida tras años de noviazgo. Aunque con el divorcio todavía reciente ambos no se podían ni hablar, con el ingreso de Alma en el hospital Omar no dudó en estar pendiente del estado de salud de la niña y mandar sus mejores deseos.

Desde entonces parece que ha habido un acercamiento entre ellos, por lo que la cordialidad habría llegado a su relación. Lo cierto es que ambos viven en Gran Canaria, por lo que tienen bastantes opciones de volver a encontrarse de forma casual, por lo que lo mejor es poder llevarse bien.

Fruto de este acercamiento es la felicitación del deportista a su ex, algo que nadie esperaba, y que ha llegado en forma de mensaje en redes sociales. «Muchas felicidades, les deseo lo mejor. Disfruta de la familia, amig@s y de la vida», una simple frase, pero que dice mucho de Omar, lo que le ha servido para que muchos seguidores de Anabel hayan reconocido su elegancia con ella.

Pese a su tristeza por estar ‘sola’, aunque insistimos en que estaba con su niña, al final del día sí que tuvo una fiesta en forma de sorpresa en casa un grupo de amigos. Con globos y tarta pudieron celebrar su cumpleaños, aunque David, su novio, sigue a miles de kilómetros y no volverá hasta el viernes para pasar junto a ella el fin de semana.