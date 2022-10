‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: Ceylin debe hacer frente a un complicado momento

No es ningún secreto que Secretos de familia se está convirtiendo en uno de los grandes estrenos de series turcas en Antena 3. ¡Es algo realmente merecido! Tenía por delante un reto complicado, como es superar a Infiel. A la vista está que están superando cualquier tipo de expectativa.

El pasado domingo 23 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Secretos de familia en Antena 3. Así pues, pudimos ver cómo la fotografía de Inci y Metin que encontró Ceylin por casualidad ha conseguido romper cualquier tipo de equilibrio entre ellos. Éste intenta sobrellevar la situación respecto a la mentira de su padre.

Pero Ceylin, por su parte, no puede evitar traspasar los límites debido a las circunstancias. No es ningún secreto que van a hacer hasta lo imposible para descubrir quién acabó con la vida de Inci, sea cual sea el precio a pagar. Afortunadamente, Ilgaz y Ceylin encuentran una serie de datos que no dejan indiferente a nadie.

¡Se nos parte el alma! 😭¡La madre de Inci acaba de ser consciente que nunca más volverá a ver a su pequeña! #SecretosFamilia23Oct Directo: https://t.co/u2GA2pJRQZ pic.twitter.com/Th0oqUJOkG — La Tetería Turca (@lateteriaturca) October 23, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Secretos de familia que podremos ver esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. Por lo tanto, seremos partícipes de cómo Ceylin tendrá que hacer frente a uno de los instantes más complicados de su vida. ¿En qué consiste? En presenciar el interrogatorio de Zafer.

Así pues, se enfrentará a ciertos hechos respecto a Inci por los que se quedará sin palabras. Además, el padre de Ceylin la pondrá a prueba, surgiendo un importantísimo cuestionamiento entre ambas partes. Lo cierto es que Ceylin e Ilgaz comenzarán a pagar el precio de las complicadas decisiones que han tenido que tomar.

Tratarán por todos los medios de llegar a la verdad, algo que les terminará uniendo aún más. Todo ello mientras los dos comenzarán a levantarse diversos muros entre ellos y sus respectivas familias. Son conscientes de lo que está por venir, y están dispuestos a luchar contra viento y marea por esclarecer los hechos. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.