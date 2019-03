'Secretos de Estado' el thriller político de Telecinco ahora en Amazon Prime Video

¿Cuál es el precio que hay que pagar por llegar a la cima del poder político? Y, una vez en la cumbre, ¿hasta qué punto pueden influir las directrices del partido y el círculo más íntimo y personal de un dirigente en las decisiones que afectan a todo un país? ‘Secretos de Estado’ es una historia de ambición, pasión e intereses enfrentados en la que se ven envueltos el Presidente del Gobierno Español y la primera dama.

‘Secretos de Estado’ es la nueva serie por la que ha decidido apostar Telecinco, cuenta en su elenco con conocidos actores como, Emmanuel Esparza, Myriam Gallego, Michelle Calvó, Jesús Castro y José Luis García Pérez, que protagonizan este thiller político.

En los primeros capítulos pudimos ver como Alberto Guzmán, presidente del Gobierno, y su esposa Ana Chantalle forman la pareja presidencial perfecta. Sin embargo, su impecable imagen pública comienza a resquebrajarse cuando, tras un intento de asesinato contra el jefe del Ejecutivo, comienzan a salir a la luz datos muy comprometedores sobre su vida privada y su relación extramatrimonial con su jefa de Comunicación.

No te desvelamos más, porque ahora si te has perdido algún capitulo o quieres comenzar a ver esta aventura sobre los entresijos de la vida política, Amazon Prime ha decidido añadir a su catalogo de series este thriller político. Con lo cual, ¡no te lo puedes perder!

La serie de Telecinco se entrenó el 13 de febrero, y tuvo muy buena respuesta por parte del publico por lo que no te no te puedes la cita de esta noche con ‘Secretos de Estado’ en Telecinco, así que si te falta alguno capítulo por ver, o eres de los pocos que todavía no conocía la serie, corre a ponerte al día que todavía estas a tiempo, Amazon Prime Vídeo ha subido todos los capítulos hasta el momento.